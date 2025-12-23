1. FC Frankfurt gewinnt in Ludwigsfelde den Märkische-Heimat-Cup

Der Märkische Heimat-Cup des Ludwigsfelder FC hat am heutigen Dienstagabend gehalten, was sein Ruf verspricht. In der Stadtsporthalle in Ludwigsfelde trafen acht Herrenmannschaften aufeinander, spielten im engen Zehn-Minuten-Takt um Punkte, Platzierungen und schließlich um den Turniersieg. Nach einer intensiven Gruppenphase, emotionalen Halbfinals und einem hochklassigen Endspiel setzte sich der 1. FC Frankfurt mit einem 3:2-Erfolg gegen den FSV 63 Luckenwalde durch und krönte sich zum Sieger eines Turniers, das von Beginn an unter Strom stand.

Gruppe A: Preußen effizient, Gastgeber unter Druck In der Gruppe A setzte sich der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow an die Spitze. Mit sieben Punkten und einem Torverhältnis von 7:2 zeigte das Team vor allem defensive Stabilität. Der Auftakt mit einem 1:1 gegen das LFC Allstar-Team ließ bereits erkennen, wie eng diese Gruppe werden würde. Danach folgte ein klares 3:0 gegen Grün-Weiß Großbeeren und ein 3:1-Erfolg gegen den Ludwigsfelder FC.

Ein Abend im Zeichen des Hallenfußballs Kurz vor Weihnachten wurde die Stadtsporthalle in Ludwigsfelde zum Zentrum des regionalen Hallenfußballs. Der Märkische Heimat-Cup verband sportlichen Ehrgeiz mit vertrauter Atmosphäre. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie ließen keinen Raum für längere Abtastphasen. Jeder Ballkontakt hatte Gewicht, jede Szene konnte den Verlauf eines Spiels kippen. Die kompakte Organisation sorgte dafür, dass sich Spannung über den gesamten Abend hinweg aufbaute und bis zum letzten Abpfiff trug.

Das LFC Allstar-Team belegte mit fünf Punkten Rang zwei. Ein Remis gegen Preußen, ein 2:2 gegen den Gastgeber und ein 3:1 gegen Großbeeren hielten das Team konstant im Rennen um die K.-o.-Phase. Grün-Weiß Großbeeren sammelte drei Punkte, während der Ludwigsfelder FC trotz kämpferischer Auftritte nur einen Zähler holte und früh aus dem Titelrennen fiel.

Gruppe B: Frankfurt und Luckenwalde setzen sich ab

In der Gruppe B entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe zwischen dem 1. FC Frankfurt und dem FSV 63 Luckenwalde. Beide Teams beendeten die Gruppenphase mit sieben Punkten. Frankfurt überzeugte mit einem 2:1 gegen den Ludwigsfelder FC II, einem 2:2 gegen Luckenwalde und einem deutlichen 5:1 gegen den VfB Trebbin. Luckenwalde startete mit einem 2:0 gegen Trebbin, ließ ebenfalls ein 2:2 gegen Frankfurt folgen und gewann 3:2 gegen Ludwigsfelde II.

Der VfB Trebbin kam auf drei Punkte, Ludwigsfelde II blieb punktlos.

Halbfinals: Entscheidungen auf Messers Schneide

Die Halbfinals steigerten die Intensität noch einmal deutlich. Der BSC Preußen traf als Gruppensieger auf den FSV 63 Luckenwalde. In einer Partie mit hohem Tempo setzte sich Luckenwalde knapp mit 3:2 durch und zog ins Finale ein.

Im zweiten Halbfinale begegneten sich der 1. FC Frankfurt und das LFC Allstar-Team. Nach regulärer Spielzeit fiel keine Entscheidung, das Spiel ging ins Neunmeterschießen. Dort behielt Frankfurt die Nerven und gewann mit 4:3.

Platzierungsspiele: Lokale Duelle und enge Entscheidungen

Im vereinsinternen Duell um Platz sieben setzte sich das erste Team des Ludwigsfelder FC mit 3:0 gegen die eigene zweite Mannschaft durch. Das Spiel um Platz fünf wurde erst im Neunmeterschießen entschieden, in dem der VfB Trebbin mit 4:3 gegen Grün-Weiß Großbeeren gewann.

Das Spiel um Platz drei bot noch einmal Spannung: Das LFC Allstar-Team bezwang den BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow mit 2:1 und sicherte sich einen Platz auf dem Podium.

Finale: Frankfurt behält die Oberhand

Das Endspiel zwischen dem FSV 63 Luckenwalde und dem 1. FC Frankfurt bildete den würdigen Abschluss eines intensiven Turniers. Beide Mannschaften hatten bereits in der Gruppenphase ihre Klasse gezeigt. Im Finale setzte sich Frankfurt mit 3:2 durch. Am Ende war es Frankfurt, das den entscheidenden Moment für sich nutzte und den Märkische Heimat-Cup gewann.

Ein Turnier mit nachhaltigem Eindruck

Der Märkische Heimat-Cup 2025 zeigte, wie viel Qualität und Emotion der Hallenfußball kurz vor den Feiertagen entfalten kann. Enge Spiele, klare Strukturen und ein hochklassiges Finale prägten den heutigen Abend. Mit dem Turniersieg des 1. FC Frankfurt fand ein Wettbewerb seinen sportlichen Abschluss, der in Ludwigsfelde erneut unterstrich, welchen Stellenwert der Hallenfußball in der Region besitzt.