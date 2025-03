1. FC Frankfurt - FSV Union Fürstenwalde: Flutlichtduell zum Auftakt

Der Tabellenvierte 1. FC Frankfurt hat sich am vergangenen Spieltag durch ein 1:0 gegen den TuS 1896 Sachsenhausen weiter oben festgesetzt. John Lukas Sauer verwandelte früh einen Foulelfmeter (18. Minute), ehe die Oderstädter nach der Gelb-Roten Karte für Niclas Weddemar (86. Minute) in Unterzahl bestehen mussten. Nun empfangen sie den FSV Union Fürstenwalde, der zuletzt mit 0:3 beim MSV 1919 Neuruppin unterlag. Im Hinspiel hatte Frankfurt die Nase vorn – Leon Kammradt (22. Minute), John Lukas Sauer (43. Minute/Foulelfmeter) und Marcel Georgi (75. Minute) trafen beim 3:1-Auswärtssieg. Für die abstiegsbedrohten Gäste (Platz 11) zählt jeder Punkt.

Für den SV Germania 90 Schöneiche (Platz 13) endete das letzte Spiel mit einem torlosen 0:0 bei Fortuna Babelsberg. Die Mannschaft blieb damit zum zweiten Mal in Folge ohne Sieg, konnte sich aber zumindest defensiv stabilisieren. Nun gastiert mit dem SV Altlüdersdorf der Tabellendritte, der sich zuletzt in Torlaune präsentierte: Beim 6:2-Heimsieg gegen den SV Grün-Weiß Lübben trafen Ceif Ben-Abdallah, Sven Marten, Alexander Kratz (2), Finn Wozniak (Foulelfmeter) und Iheb Ben Abdallah. Das Hinspiel endete 2:2 – Finn Wozniak (15. Minute/Foulelfmeter) und Ceif Ben-Abdallah (18.) hatten Altlüdersdorf früh in Führung gebracht, Leon Alfer (29.) und Aaron Marcel Weber (59.) glichen aus. Tom Kleinschmidt sah damals Gelb-Rot.

Der MSV 1919 Neuruppin (Platz 10) kehrte durch das klare 3:0 gegen Fürstenwalde zurück in die Erfolgsspur. Anton Bryzhchuk, Dominik Lehmpfuhl und Cashion Andrew London trafen für die Blau-Weißen. Der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow hingegen steht weiter im Tabellenkeller. Nach dem 0:2 gegen Petershagen/Eggersdorf droht der Anschluss etwas zu schwinden. Im Hinspiel hatte sich Blankenfelde ein 2:2 gegen Neuruppin erkämpft: Zwei Tore von Timur Göktas (61. und 66./Foulelfmeter) wurden durch Treffer von Maksym Kyrylov (72.) und Petro Dmitrovich Dolhov (85.) egalisiert. Viktor Heorhiiev sah in der Schlussphase Gelb-Rot.

Der TuS 1896 Sachsenhausen (Platz 6) musste sich zuletzt beim 0:1 in Frankfurt geschlagen geben, zeigte jedoch über weite Strecken eine stabile Leistung. Gegen Fortuna Babelsberg (Platz 14) soll nun der neunte Saisonsieg folgen. Die Gäste trennten sich zuletzt 0:0 von Germania Schöneiche und haben nun sieben Remis erzielt. Im Hinspiel gab es ein 1:1 – Armand Ligouis brachte Fortuna in der 37. Minute in Führung, Moritz Reimann glich tief in der Nachspielzeit (90.+5) aus.

---