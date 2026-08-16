1. FC Frankfurt: "Am Ende haben uns irgendwann die Körner gefehlt"

Die Begegnung begann für die Gäste denkbar ungünstig. Bereits in der zweiten Minute geriet Frankfurt durch ein Tor von Antonio Frenzel mit 0:1 in Rückstand. Nur wenig später erhöhte Louis Menz in der achten Minute auf 2:0, ehe Colin von Brezinski in der 29. Minute sogar das 3:0 für Freital nachlegte. „Wir haben die ersten 15 bis 20 Minuten leider komplett verschlafen und sind überhaupt nicht in unser Spiel gekommen. Gegen einen starken Gegner wie Freital darfst du dir so einen Start natürlich nicht erlauben. Mit dem 0:3-Rückstand war die Ausgangslage entsprechend schwierig“, sprach Sascha Kloß gegenüber FuPa über die schwierige Anfangsphase.

Starke Reaktion und Aufholjagd vor der Pause

Doch die Frankfurter steckten nicht auf, sondern fanden schrittweise zu ihrer Ordnung. „Nach der ersten Unterbrechung haben wir dann deutlich besser ins Spiel gefunden. Wir waren in den Zweikämpfen enger am Mann, haben die Räume besser belaufen und vor allem deutlich mutiger nach vorne gespielt“, analysierte Sascha Kloß die Wendung im Frankfurter Spiel. Die Bemühungen belohnte Kieran Czech in der 37. Minute mit dem Treffer zum 3:1. „Das 3:1 war für uns der verdiente Lohn und anschließend hatten wir bis zur Halbzeit eine richtig gute Druckphase“, erklärte Sascha Kloß.

Anschlusstreffer nach dem Seitenwechsel

Auch nach Wiederanpfiff setzte das Team des Frankfurter Trainers den Schwung fort. Bereits in der 47. Minute gelang Lennox Liebner der Anschlusstreffer zum 3:2. „Auch nach der Pause sind wir gut herausgekommen und haben direkt das 3:2 erzielt. Danach waren wir eine Zeit lang am Drücker und hatten das Gefühl, dass wir noch einmal zurück ins Spiel kommen können“, schilderte Sascha Kloß die Phase der Partie. Doch die Hoffnungen auf eine Wende erhielten einen Dämpfer, als William Wessely in der 55. Minute für die von Trainer Christopher Beck betreuten Hausherren zum 4:2 vollendete.

Fehlende Körner in der Schlussphase

Trotz des erneuten Dämpfers steckte die Mannschaft nicht auf. „Leider fällt genau in unserer Druckphase das 4:2 für Freital. Wir haben danach trotzdem weiter alles versucht, sind mehrfach angelaufen und hatten auch noch gute Möglichkeiten, um erneut heranzukommen. Am Ende haben uns dann irgendwann die Körner gefehlt, sodass es leider nicht mehr gereicht hat“, resümierte Sascha Kloß. In der Tabelle der NOFV-Oberliga Süd belegt der 1. FC Frankfurt mit 0 Punkten und 2:7 Toren aktuell den 15. Tabellenplatz, während der SC Freital mit 3 Punkten und 4:3 Toren auf den sechsten Rang klettert.