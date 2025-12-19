1. FC Finowfurt: „Punktetechnisch nahezu perfekt“

Trainer Dominic Wilke vom 1. FC Finowfurt äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Winterpause in der Kreisliga Ost Oberhavel/Barnim mit Regeneration und Teamevents, zu einer nahezu perfekten Punktausbeute, zur Entwicklung einer jungen Mannschaft und zur Vorfreude auf ein besonderes Testspiel in Berlin.

Der 1. FC Finowfurt legt eine rund vierwöchige Winterpause ein. „Wir machen insgesamt knapp 4 Wochen Winterpause“, sagt Dominic Wilke. Ganz ohne Fußball bleibt diese Zeit jedoch nicht. „In welchen wir zwei Hallenturniere bestreiten werden.“ Mitte Januar beginnt bereits die Vorbereitung auf die Rückrunde. „Die Jungs sollen natürlich aber auch körperlich gut regenerieren und vor allem den Kopf mal frei bekommen vom Fußball.“

Der Teamgedanke steht auch abseits des Platzes im Fokus. „Wir werden als Mannschaft gemeinsam einen Stadionbesuch in Berlin machen“ und zusätzlich „an einem Wochenende Bubble-Ball spielen gehen“, um den Zusammenhalt weiter zu stärken. Ein Termin ragt dabei heraus: „Absolutes Highlight ist allerdings unser Testspiel am 27.01.26 gegen die U19 von Hertha BSC in Berlin.“ Für Wilke ist klar: „Wir sind glücklich, den Jungs ein solches Testspiel gegen eine Bundesliga-Mannschaft ermöglichen zu können und freuen uns alle als Verein riesig auf diesen Tag. Voller Vorfreude blicken wir auf dieses Duell!“

Der Blick auf die Hinrunde fällt positiv aus. „Der bisherige Saisonverlauf ist punktetechnisch nahezu perfekt“, bilanziert Wilke. Trotz der starken Ausgangslage bleibt er wachsam. „Jedoch sind wir mit Blick auf die Tabelle gewarnt und müssen in der Rückrunde weiter hart an unseren spielerischen und auch körperlichen Fähigkeiten arbeiten.“ Der Trainer sieht die Mannschaft in einer guten Position, weiß aber um die Herausforderungen der zweiten Saisonhälfte.

Teamgefüge als große Stärke

Besonders zufrieden zeigt sich Wilke mit der Entwicklung innerhalb des Kaders. „Die Integration unserer am Ende dann doch vielen Neuzugängen verlief nahezu nahtlos und haben sich alle super ins Team eingefügt.“ Der Prozess ist langfristig angelegt. „Mittlerweile haben wir jetzt über 2 Jahre hinweg ein Teamgefüge geschaffen, auf welches wir extrem stolz sind, weiterhin pflegen sollten und uns letztlich als Trainerteam die Arbeit mit den Jungs absolut erleichtert.“ In diesem Zusammenhang betont Wilke ausdrücklich die interne Zusammenarbeit: „An dieser Stelle möchte ich einmal die Zusammenarbeit mit meinem gesamten Trainerteam lobend erwähnen.“

Der enge Austausch sei entscheidend: „Die wöchentliche Unterstützung und der nahezu tägliche Austausch legt den Grundstein für eine erfolgreiche Arbeit mit unserer sehr jungen Mannschaft.“ Auch körperlich habe sich das Team entwickelt. „Insbesondere unser zu Beginn der Saison bemängelte Fitnesszustand hat sich merklich verbessert und gibt uns die Möglichkeit, bis zum Ende des Spiels marschieren zu können.“

Homogenität statt Probleme

Aktuell sieht der Cheftrainer keine Schwachstellen im Miteinander. „Im Moment wirkt die Truppe absolut homogen.“ Der Umgang untereinander stimmt: „Jeder gönnt dem Anderen und stellt sich in den Dienst der Mannschaft.“ Genau das soll weiterhin gelebt werden. „Genauso wollen wir es weiter vorleben.“

Oben bleiben als klarer Anspruch

Für die Zeit nach der Winterpause formuliert Wilke ein klares Ziel. „Wir wollen unseren eingeschlagenen Weg weiterhin fortsetzen und bis zum Ende oben dabei bleiben.“ Der Weg dorthin ist klar umrissen: „Dazu muss wie schon erwähnt jeder Einzelne weiterhin hart an sich arbeiten.“ Der Maßstab bleibt unverändert: „Der Teamgedanke muss dabei immer im Vordergrund stehen.“

Kontinuität im Kader mit gezielter Verstärkung

Personell setzt Finowfurt auf Stabilität. „Abgänge wird es keine geben, was uns super glücklich macht.“ Gleichzeitig ist ein Neuzugang vorgesehen. „Einen Neuzugang holen wir stand jetzt dazu.“ Dabei handelt es sich um „Osayi Iyamu vom FV Preussen Eberswalde“. Wilke beschreibt den Plan dahinter klar: „Ein spannender talentierter und selbstverständlich für unseren eingeschlagenen Weg junger Spieler, welchen wir nach einer längeren Verletzung helfen möchten, wieder in die Spur zu bekommen.“

Meisterschaft offen bis zum Schluss

In der Meisterfrage bleibt der Cheftrainer selbstbewusst, aber realistisch. „Wir möchten selbst so lang wie möglich unsere Herbstmeisterschaft verteidigen.“ Gleichzeitig kennt er die Konkurrenz: „Und es unseren beiden Konkurrenten RW Werneuchen und dem BSV RW Schönow II so schwer wie möglich machen.“ Sein Fazit: „Es wird bis zum Ende spannend bleiben.“