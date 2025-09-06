 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

1. FC Eislingen setzt Ausrufezeichen gegen VfL Sindelfingen

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 4. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Der 4. Spieltag der Landesliga, Staffel 2, begann heute mit einem torreichen Duell. Aufsteiger 1. FC Eislingen drehte nach frühem Rückstand die Partie gegen den VfL Sindelfingen und festigte durch den 4:2-Erfolg seine starke Position in der Spitzengruppe.

---

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
4
2
Abpfiff

Vor 111 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spiel, das von Beginn an hohes Tempo bot. Schon in der 10. Minute ging Sindelfingen durch Raphael Molitor mit 0:1 in Führung. Doch der Aufsteiger aus Eislingen ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Innerhalb weniger Minuten drehten Aykut Durna in der 34. Minute und Yasir Israfil Köse in der 36. Minute die Begegnung zu ihren Gunsten. Mit dieser Führung im Rücken kam Eislingen gestärkt aus der Kabine und erhöhte durch Thomas Arngold in der 52. Minute auf 3:1. Die Gäste gaben sich allerdings nicht geschlagen und verkürzten durch Max Brendle in der 58. Minute auf 3:2. Doch nur drei Minuten später stellte Marcel Hodzic mit dem 4:2 in der 61. Minute den alten Abstand wieder her und sorgte für die Entscheidung.

---

Morgen, 15:00 Uhr
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
15:00

Plattenhardt (6 Punkte, Platz 7) trifft auf Geislingen (3 Punkte, Platz 9). Beide Teams suchen den nächsten Sieg, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu festigen.

---

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
15:00

Köngen (9 Punkte, Platz 4) empfängt Waldhausen (9 Punkte, Platz 2). Ein Spitzenspiel der bisherigen Saison mit direkter Auswirkung auf die Tabellenspitze.

---

Morgen, 15:00 Uhr
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
15:00live

Sontheim/Brenz (0 Punkte, Platz 16) trifft auf Bad Boll (1 Punkt, Platz 13). Beide Teams stehen unter Druck und sind auf die ersten Zähler angewiesen.

---

Morgen, 15:00 Uhr
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
15:00

Böblingen (4 Punkte, Platz 8) empfängt Neuhausen (3 Punkte, Platz 12). Ein Duell der Mittelfeldteams, bei dem beide Seiten auf Punkte für die Tabellenmitte hoffen.

---

Morgen, 15:00 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
15:00

Waldstetten (6 Punkte, Platz 6) trifft auf Echterdingen (0 Punkte, Platz 15). Waldstetten will Anschluss an die Spitzengruppe halten, Echterdingen strebt die ersten Punkte der Saison an.

---

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
15:00

Ehningen (9 Punkte, Platz 1) empfängt Bernhausen (9 Punkte, Platz 3). Ein Spitzenspiel zwischen zwei bisher makellosen Teams verspricht Intensität und hohes Tempo.

---

Morgen, 15:00 Uhr
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
15:00

MTV Stuttgart (0 Punkte, Platz 14) empfängt Maichingen (3 Punkte, Platz 11). Stuttgart sucht den ersten Sieg, Maichingen will sich aus dem unteren Tabellenbereich absetzen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 06.9.2025, 18:06 Uhr
Timo BabicAutor