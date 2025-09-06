1. FC Eislingen setzt Ausrufezeichen gegen VfL Sindelfingen

Der 4. Spieltag der Landesliga, Staffel 2, begann heute mit einem torreichen Duell. Aufsteiger 1. FC Eislingen drehte nach frühem Rückstand die Partie gegen den VfL Sindelfingen und festigte durch den 4:2-Erfolg seine starke Position in der Spitzengruppe.
---
Vor 111 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spiel, das von Beginn an hohes Tempo bot. Schon in der 10. Minute ging Sindelfingen durch Raphael Molitor mit 0:1 in Führung. Doch der Aufsteiger aus Eislingen ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Innerhalb weniger Minuten drehten Aykut Durna in der 34. Minute und Yasir Israfil Köse in der 36. Minute die Begegnung zu ihren Gunsten. Mit dieser Führung im Rücken kam Eislingen gestärkt aus der Kabine und erhöhte durch Thomas Arngold in der 52. Minute auf 3:1. Die Gäste gaben sich allerdings nicht geschlagen und verkürzten durch Max Brendle in der 58. Minute auf 3:2. Doch nur drei Minuten später stellte Marcel Hodzic mit dem 4:2 in der 61. Minute den alten Abstand wieder her und sorgte für die Entscheidung.
---
Plattenhardt (6 Punkte, Platz 7) trifft auf Geislingen (3 Punkte, Platz 9). Beide Teams suchen den nächsten Sieg, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu festigen.
---
Köngen (9 Punkte, Platz 4) empfängt Waldhausen (9 Punkte, Platz 2). Ein Spitzenspiel der bisherigen Saison mit direkter Auswirkung auf die Tabellenspitze.
---
Sontheim/Brenz (0 Punkte, Platz 16) trifft auf Bad Boll (1 Punkt, Platz 13). Beide Teams stehen unter Druck und sind auf die ersten Zähler angewiesen.
---
Böblingen (4 Punkte, Platz 8) empfängt Neuhausen (3 Punkte, Platz 12). Ein Duell der Mittelfeldteams, bei dem beide Seiten auf Punkte für die Tabellenmitte hoffen.
---
Waldstetten (6 Punkte, Platz 6) trifft auf Echterdingen (0 Punkte, Platz 15). Waldstetten will Anschluss an die Spitzengruppe halten, Echterdingen strebt die ersten Punkte der Saison an.
---
Ehningen (9 Punkte, Platz 1) empfängt Bernhausen (9 Punkte, Platz 3). Ein Spitzenspiel zwischen zwei bisher makellosen Teams verspricht Intensität und hohes Tempo.
---
MTV Stuttgart (0 Punkte, Platz 14) empfängt Maichingen (3 Punkte, Platz 11). Stuttgart sucht den ersten Sieg, Maichingen will sich aus dem unteren Tabellenbereich absetzen.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________