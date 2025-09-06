1. FC Eislingen setzt Ausrufezeichen gegen VfL Sindelfingen

Plattenhardt (6 Punkte, Platz 7) trifft auf Geislingen (3 Punkte, Platz 9). Beide Teams suchen den nächsten Sieg, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu festigen. ---

Köngen (9 Punkte, Platz 4) empfängt Waldhausen (9 Punkte, Platz 2). Ein Spitzenspiel der bisherigen Saison mit direkter Auswirkung auf die Tabellenspitze. ---

Sontheim/Brenz (0 Punkte, Platz 16) trifft auf Bad Boll (1 Punkt, Platz 13). Beide Teams stehen unter Druck und sind auf die ersten Zähler angewiesen. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Böblingen SV Böblingen FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh 15:00 PUSH

Böblingen (4 Punkte, Platz 8) empfängt Neuhausen (3 Punkte, Platz 12). Ein Duell der Mittelfeldteams, bei dem beide Seiten auf Punkte für die Tabellenmitte hoffen. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSGV Waldstetten Waldstetten TV Echterdingen Echterdingen 15:00 PUSH

Waldstetten (6 Punkte, Platz 6) trifft auf Echterdingen (0 Punkte, Platz 15). Waldstetten will Anschluss an die Spitzengruppe halten, Echterdingen strebt die ersten Punkte der Saison an. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSV Ehningen TSV Ehningen TSV Bernhausen TSV Bernhsn 15:00 PUSH

Ehningen (9 Punkte, Platz 1) empfängt Bernhausen (9 Punkte, Platz 3). Ein Spitzenspiel zwischen zwei bisher makellosen Teams verspricht Intensität und hohes Tempo. ---

Morgen, 15:00 Uhr MTV Stuttgart MTV Stgt GSV Maichingen Maichingen 15:00 PUSH

MTV Stuttgart (0 Punkte, Platz 14) empfängt Maichingen (3 Punkte, Platz 11). Stuttgart sucht den ersten Sieg, Maichingen will sich aus dem unteren Tabellenbereich absetzen.

