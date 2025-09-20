1. FC Eislingen mit Gala – TSGV Waldstetten siegt nach frühem Schock

Die Landesliga, Staffel 2, eröffnete heute ihren 6. Spieltag mit zwei eindrucksvollen Partien. Während der 1. FC Eislingen nach einer Tor-Gala nun ganz vorne steht, drehte Waldstetten nach frühem Rückstand eindrucksvoll auf.
Das Topspiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 1. Minute brachte Ivan Matanovic die Gäste aus Bernhausen mit 0:1 in Führung. Doch Waldstetten ließ sich von diesem frühen Schock nicht beirren und antwortete mit wachsender Dominanz. Joshua Szenk glich in der 22. Minute aus und stellte die Partie wieder auf null. Nach der Pause drehte sich das Spiel endgültig. Can-Luca Groiss brachte die Gastgeber in der 64. Minute mit 2:1 nach vorn, nur zwei Minuten später erhöhte David Vasic in der 66. Minute auf 3:1. Spätestens mit dem Treffer von Niels Waldraff in der 78. Minute zum 4:1 war der Sieg besiegelt.
Eislingen zeigte im Heimspiel gegen Waldhausen seine ganze Offensivkraft und ließ keinen Zweifel am Ausgang der Partie. Kevin Gromer eröffnete das Toreschießen in der 40. Minute mit dem 1:0, ehe Aykut Durna direkt vor der Pause in der 45. Minute auf 2:0 stellte. In der zweiten Halbzeit sorgte Salih Egrlic mit dem 3:0 in der 75. Minute für die Vorentscheidung. Nur wenige Minuten später erhöhte Haydar Öztürk mit einem Doppelschlag: In der 79. Minute traf er zum 4:0, in der 90. Minute besorgte er das 5:0. Ein kleiner Wermutstropfen für die Gastgeber war die Rote Karte für Kevin Gromer in der 85. Minute wegen Handspiels. Danach scheiterte Lukas Michel für Waldhausen mit dem fälligen Handelfmeter.
Böblingen belegt Platz sieben mit sieben Punkten, Ehningen Rang sechs mit neun Punkten. Beide Teams streben nach einem Sieg, um Anschluss an die oberen Plätze zu halten.
Plattenhardt liegt auf Platz elf mit sechs Punkten und will die Heimstärke nutzen, Bad Boll steht auf Rang 13 mit vier Punkten und ist im Kampf gegen den Abstieg gefordert.
Tabellenführer Köngen empfängt Neuhausen. Köngen ist ungeschlagen und will die Serie fortsetzen, während Neuhausen auf Rang zwölf mit sechs Punkten dringend punkten muss.
Sontheim/Brenz ist Tabellenletzter ohne Punktgewinn, TV Echterdingen auf Rang 15 mit drei Punkten. Beide Teams stehen unter Druck, um den Anschluss ans rettende Mittelfeld zu halten.
Stuttgart (Platz acht, sechs Punkte) trifft auf Geislingen (Platz neun, sechs Punkte). Beide Mannschaften benötigen Punkte, um im Mittelfeld Anschluss zu halten.
Maichingen auf Rang zehn mit sechs Punkten empfängt Sindelfingen (Platz 14, drei Punkte). Maichingen möchte wichtige Punkte im Mittelfeld sammeln, während Sindelfingen die Chance auf Zähler gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte sucht.
