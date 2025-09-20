1. FC Eislingen mit Gala – TSGV Waldstetten siegt nach frühem Schock

– Foto: Thomas Nast

Die Landesliga, Staffel 2, eröffnete heute ihren 6. Spieltag mit zwei eindrucksvollen Partien. Während der 1. FC Eislingen nach einer Tor-Gala nun ganz vorne steht, drehte Waldstetten nach frühem Rückstand eindrucksvoll auf.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Das Topspiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 1. Minute brachte Ivan Matanovic die Gäste aus Bernhausen mit 0:1 in Führung. Doch Waldstetten ließ sich von diesem frühen Schock nicht beirren und antwortete mit wachsender Dominanz. Joshua Szenk glich in der 22. Minute aus und stellte die Partie wieder auf null. Nach der Pause drehte sich das Spiel endgültig. Can-Luca Groiss brachte die Gastgeber in der 64. Minute mit 2:1 nach vorn, nur zwei Minuten später erhöhte David Vasic in der 66. Minute auf 3:1. Spätestens mit dem Treffer von Niels Waldraff in der 78. Minute zum 4:1 war der Sieg besiegelt.

---

Eislingen zeigte im Heimspiel gegen Waldhausen seine ganze Offensivkraft und ließ keinen Zweifel am Ausgang der Partie. Kevin Gromer eröffnete das Toreschießen in der 40. Minute mit dem 1:0, ehe Aykut Durna direkt vor der Pause in der 45. Minute auf 2:0 stellte. In der zweiten Halbzeit sorgte Salih Egrlic mit dem 3:0 in der 75. Minute für die Vorentscheidung. Nur wenige Minuten später erhöhte Haydar Öztürk mit einem Doppelschlag: In der 79. Minute traf er zum 4:0, in der 90. Minute besorgte er das 5:0. Ein kleiner Wermutstropfen für die Gastgeber war die Rote Karte für Kevin Gromer in der 85. Minute wegen Handspiels. Danach scheiterte Lukas Michel für Waldhausen mit dem fälligen Handelfmeter. ---