Allgemeines
– Foto: Thomas Nast

1. FC Eislingen mit Gala – TSGV Waldstetten siegt nach frühem Schock

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 6. Spieltags

Die Landesliga, Staffel 2, eröffnete heute ihren 6. Spieltag mit zwei eindrucksvollen Partien. Während der 1. FC Eislingen nach einer Tor-Gala nun ganz vorne steht, drehte Waldstetten nach frühem Rückstand eindrucksvoll auf.

---

Heute, 15:30 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
4
1
Abpfiff

Das Topspiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 1. Minute brachte Ivan Matanovic die Gäste aus Bernhausen mit 0:1 in Führung. Doch Waldstetten ließ sich von diesem frühen Schock nicht beirren und antwortete mit wachsender Dominanz. Joshua Szenk glich in der 22. Minute aus und stellte die Partie wieder auf null. Nach der Pause drehte sich das Spiel endgültig. Can-Luca Groiss brachte die Gastgeber in der 64. Minute mit 2:1 nach vorn, nur zwei Minuten später erhöhte David Vasic in der 66. Minute auf 3:1. Spätestens mit dem Treffer von Niels Waldraff in der 78. Minute zum 4:1 war der Sieg besiegelt.

---

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
5
0
Abpfiff

Eislingen zeigte im Heimspiel gegen Waldhausen seine ganze Offensivkraft und ließ keinen Zweifel am Ausgang der Partie. Kevin Gromer eröffnete das Toreschießen in der 40. Minute mit dem 1:0, ehe Aykut Durna direkt vor der Pause in der 45. Minute auf 2:0 stellte. In der zweiten Halbzeit sorgte Salih Egrlic mit dem 3:0 in der 75. Minute für die Vorentscheidung. Nur wenige Minuten später erhöhte Haydar Öztürk mit einem Doppelschlag: In der 79. Minute traf er zum 4:0, in der 90. Minute besorgte er das 5:0. Ein kleiner Wermutstropfen für die Gastgeber war die Rote Karte für Kevin Gromer in der 85. Minute wegen Handspiels. Danach scheiterte Lukas Michel für Waldhausen mit dem fälligen Handelfmeter.

---

Morgen, 12:30 Uhr
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
12:30

Böblingen belegt Platz sieben mit sieben Punkten, Ehningen Rang sechs mit neun Punkten. Beide Teams streben nach einem Sieg, um Anschluss an die oberen Plätze zu halten.

---

Morgen, 15:00 Uhr
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
15:00

Plattenhardt liegt auf Platz elf mit sechs Punkten und will die Heimstärke nutzen, Bad Boll steht auf Rang 13 mit vier Punkten und ist im Kampf gegen den Abstieg gefordert.

---

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
15:00

Tabellenführer Köngen empfängt Neuhausen. Köngen ist ungeschlagen und will die Serie fortsetzen, während Neuhausen auf Rang zwölf mit sechs Punkten dringend punkten muss.

---

Morgen, 15:00 Uhr
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
15:00

Sontheim/Brenz ist Tabellenletzter ohne Punktgewinn, TV Echterdingen auf Rang 15 mit drei Punkten. Beide Teams stehen unter Druck, um den Anschluss ans rettende Mittelfeld zu halten.

---

Morgen, 15:00 Uhr
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
15:00

Stuttgart (Platz acht, sechs Punkte) trifft auf Geislingen (Platz neun, sechs Punkte). Beide Mannschaften benötigen Punkte, um im Mittelfeld Anschluss zu halten.

---

Morgen, 15:30 Uhr
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
15:30

Maichingen auf Rang zehn mit sechs Punkten empfängt Sindelfingen (Platz 14, drei Punkte). Maichingen möchte wichtige Punkte im Mittelfeld sammeln, während Sindelfingen die Chance auf Zähler gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte sucht.

Timo BabicAutor