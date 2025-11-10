1. FC Eislingen bleibt nach 5:0-Sieg in Sontheim/Brenz Zweiter

Umgekrempelte Eislinger Mannschaft kann auch beim Schlusslicht überzeugen

Eislingens Trainer Tim Schöller nahm im Vorfeld der richtungsweisenden Partie beim Schlusslicht FV Sontheim/Brenz Umstellungen vor. Für den angeschlagenen Marvin Leonhardt rückte Yasir Israfil Köse in die Dreierkette, den Part von Kevin Gromer auf der rechten Außenbahn übernahm Dominik Cseri. Das Eislinger Tor hütete dieses Mal Alex Borger. Der Eislinger Torhüter war zwar wenig beschäftigt, doch was durch kam, meisterte er gut. So gut wie die gesamte Eislinger Mannschaft die Partie, die bei Dauerregen auf tiefem Geläuf früh in Führung ging. Zwölf Minuten waren gespielt, da setzte Robin Pauen, Marco Bühler auf Außen in Szene und seine scharfe Hereingabe vollendete FCE-Torjäger Aykut „Cobra“ Durna zur Eislinger Führung. Das brachte Sicherheit in die Aktionen der Blau-Weißen. Ein Freistoß von Max Hölzli verfehlte knapp sein Ziel, nach einem Hölzli-Eckball scheiterte der agile Marcel Hodzic am Sontheimer Torhüter. Ein weiteres Tor lag für den FCE noch vor der Pause in der Luft.