1. FC Eislingen bleibt nach 5:0-Sieg in Sontheim/Brenz Zweiter

Eislingens Trainer Tim Schöller nahm im Vorfeld der richtungsweisenden Partie beim Schlusslicht FV Sontheim/Brenz Umstellungen vor. Für den angeschlagenen Marvin Leonhardt rückte Yasir Israfil Köse in die Dreierkette, den Part von Kevin Gromer auf der rechten Außenbahn übernahm Dominik Cseri. Das Eislinger Tor hütete dieses Mal Alex Borger.
Der Eislinger Torhüter war zwar wenig beschäftigt, doch was durch kam, meisterte er gut. So gut wie die gesamte Eislinger Mannschaft die Partie, die bei Dauerregen auf tiefem Geläuf früh in Führung ging. Zwölf Minuten waren gespielt, da setzte Robin Pauen, Marco Bühler auf Außen in Szene und seine scharfe Hereingabe vollendete FCE-Torjäger Aykut „Cobra“ Durna zur Eislinger Führung. Das brachte Sicherheit in die Aktionen der Blau-Weißen. Ein Freistoß von Max Hölzli verfehlte knapp sein Ziel, nach einem Hölzli-Eckball scheiterte der agile Marcel Hodzic am Sontheimer Torhüter. Ein weiteres Tor lag für den FCE noch vor der Pause in der Luft.
Nach Wiederbeginn kamen die in der Tabelle abgeschlagenen, aber nie aufgebenden Hausherren, besser ins Spiel. Ein langer Ball landete am Außenpfosten des Eislinger Tores und der FCE geriet etwas unter Druck, wusste auf dem Platz jedoch die richtigen Antworten. In die kurze Sontheimer Druckphase hinein, passte Marcel Hodzic auf Aykut Durna und der umspielte den Sontheimer Torhüter und schob gekonnt ein. Es war bereits sein 14. Saisontreffer.
Das Spiel war dann gelaufen und die Eislinger legten nach. Der inzwischen eingewechselte Kevin Gromer passte in der 64. Spielminute flach auf Marcel Hodzic, der ließ mit einer Körpertäuschung zwei Gegenspieler stehen und vollendete trocken in den Winkel. Das 4:0 leitete FCE Torhüter Alex Borger ein. Seinen langen Ball schob der ebenfalls eingewechselte Salih Egrlic flach ins Sontheimer Tor. In der Nachspielzeit setzten die glänzend aufgelegten Eislinger noch eins drauf. Max Hölzli ließ mit einem platzierten Schuss dem Sontheimer Torhüter keine Abwehrchance.
Zufrieden zeigte sich FCE Trainer Tim Schöller nach der Partie. „Eine weitere gute Leistung meiner Elf. Trotz immer noch einiger verletzter Spieler passt es bei uns.“, so der Eislinger Trainer. Am kommenden Samstag kommt es damit zum Spitzenspiel in Eislingen gegen den TSV Köngen. Ein Knaller auf den sich auch die Eislinger Fußballfreunde heute schon freuen.
1.FC Eislingen: Borger – Bühler, Reichert, Köse, Sari (68. Mandir), Hölzli, Hodzic (77. Egrlic), Öztürk, Cseri, Pauen (71. Yalcin), Durna (81. Gianni).