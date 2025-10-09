1. FC Düren zu Gast bei der besten Defensive der Liga

Wenn defensive Stabilität auf offensive Spielfreude trifft, ist Spannung garantiert. Der SV Bergisch Gladbach 09 will seine beeindruckende Serie fortsetzen und gleichzeitig die beste Abwehr der Liga bestätigen. Der 1. FC Düren reist nach dem 4:3-Erfolg gegen Frechen 20 dagegen mit neuem Selbstvertrauen an. Dürens Trainer Lausberg sieht in der Partie die Chance, ein Ausrufezeichen zu setzen.

Der Gladbacher Co-Trainer Andy Habl erwartet einen unangenehmen Gegner: „Den 1. FC Düren darf man nicht unterschätzen. Da denkt man immer ein bisschen an die Insolvenz, den Neuanfang, und so weiter – aber sie haben schon ganz gut gepunktet und immer noch ganz starke Spieler in den eigenen Reihen. Wenn ich dann an Philipp Simon denke, der ist schon brandgefährlich. Von daher, müssen wir ganz gut aufgestellt sein und wieder ans Limit gehen, um die Punkte bei uns zu behalten.“

In der Tabelle hat Gladbach derzeit Kontakt zur Spitze, doch Habl bleibt gelassen: „Die Konkurrenz, Vichttal gegen Merten, interessiert mich nur zweitrangig." Es sei zwar schön, die Tabellenspitze zu erklimmen, doch in der jungen Saison sei das unbedeutend. "Es heißt nicht, dass man jetzt Spitzenreiter ist und dann am Ende auch oben steht. Da gucken wir gar nicht hin, wir fokussieren uns auf uns."

Personell sieht es bei den 09ern positiv aus: Bis auf die Langzeitverletzten Claudio Heider und Eray Sariaydin kann die Heimelf aus dem Vollen schöpfen. Hinter dem Einsatz Azem Memeti (krank) steht noch ein Fragezeichen. Sami Akremi ist wieder im Kader und könnte zu seinem ersten Saisoneinsatz kommen. "Das ist sehr erfreulich. Da sind wir in der Breite wieder ein bisschen besser aufgestellt", so Habl.

Lausberg: „Bergisch Gladbach ist ein Top-Team der Liga“

Dürens Trainer Luca Lausberg weiß um die Schwere der Aufgabe: „Bergisch Gladbach wird in dieser Saison sicherlich zu den Top-Teams der Mittelrheinliga gehören, das zeigt auch der hervorragende Saisonstart unseres Gegners. Mit bislang nur vier Gegentreffern stellen sie aktuell die beste Defensive der Liga – das zeugt von einer guten Stabilität.“

Trotzdem reist Düren mit Selbstvertrauen an: „Der Sieg gegen Frechen hat unser Vertrauen gestärkt, dass wir auch gegen die Spitzenmannschaften in der Lage sind, gute Leistungen abzurufen. Wir möchten gegen Bergisch Gladbach unser Spiel auf den Platz bekommen und alles investieren, um auswärts zu punkten.“

Auf einige Spieler muss Lausberg verzichten: „Emeraude Kongolo ist Gelb-Rot gesperrt. Rade Kostadinov ist wieder vollumfänglich ins Mannschaftstraining eingestiegen und somit eine Kaderoption für Sonntag. Neben den Langzeitverletzten steht hinter dem Einsatz von Philipp Simon noch ein Fragezeichen.“

Defensive Stabilität gegen Offensivkraft

Die Partie verspricht ein Duell zweier kontrastreicher Ansätze: Bergisch Gladbach beeindruckt durch defensive Organisation, Düren setzt auf Offensivpower – muss aber womöglich auf ihren Top-Scorer verzichten.