1. FC Düren zieht zweite Mannschaft aus der Landesliga zurück

Der 1. FC Düren zieht seine U23-Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus der Landesliga Staffel 2 zurück. Wie der Verein mitteilte, habe sich das geschäftsführende Präsidium nach reiflicher Überlegung zu diesem Schritt entschlossen. Damit steht der Klub als erster Absteiger der Saison 2025/26 in der Landesliga 2 fest.

„Wir müssen leider mit Bedauern bekanntgeben, dass sich das Präsidium heute dazu entschlossen hat, die zweite Herrenmannschaft offiziell vom Spielbetrieb der Landesliga für die kommende Spielzeit zurückzuziehen bzw. abzumelden“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Trotz intensiver Gespräche mit potenziellen Spielern und interner Abstimmungen mit Jugendabteilung und Sportdirektor sei es nicht gelungen, einen ausreichend starken und zahlenmäßig stabilen Kader zu formen. Die wirtschaftliche Lage des Vereins spielte dabei eine zentrale Rolle: „Leider reichten auch die derzeitigen finanziellen Möglichkeiten des Vereins in Insolvenz nicht dazu aus, den Spielern die Aufwandsentschädigungen zu gewähren, die gefordert wurden.“

Auch sportlich bedeutet der Rückzug einen herben Rückschlag für die Nachwuchsförderung beim FCD. Die U23 galt als wichtiges Bindeglied zwischen Jugend- und Seniorenbereich, insbesondere für Spieler, die den direkten Sprung in die erste Mannschaft nicht schaffen. „Insbesondere die zweite Mannschaft ist ideal für die Jugendabteilung, da hiermit auch die Spieler, die nicht direkt den Sprung in die erste Mannschaft schaffen, über die zweite Mannschaft Spielpraxis generieren können“, heißt es weiter.

Der Verein plant bereits einen Neustart im übernächsten Jahr. In der Saison 2026/27 soll eine neue zweite Mannschaft in der Bezirksliga gemeldet werden, um künftig wieder eine Plattform für Talente aus dem eigenen Nachwuchs zu bieten. Bis dahin will man die strukturellen und wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür schaffen.