1. FC Düren: Wohl nur drei "Casting"-Spieler spielberechtigt

Groß war der Rummel auf der Dürener Westkampfbahn am vergangenen Dienstag. Der 1. FC Düren hatte zum Probetraining geladen, nachdem die gesamte erste Mannschaft samt Trainerteam nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gegen den Verein gekündigt hatte. Zuletzt spielte der FCD mit der U23, die eigentlich in der Landesliga spielt, in der Regionalliga West und unterlag dem Wuppertaler SV mit 1:4. Am Samstag kommt Tabellenführer MSV Duisburg und viel dürfte sich in der Mannschaft nicht verändern.

Dass es bei Steven Kodra und Henri Euwi nicht klappen würde, war eigentlich schon nach Beendigung des Castings klar. Beide verfügen noch über einen gültigen Vertrag. Kodra gehört weiter Türkspor Dortmund an, auch wenn sich deren erste Mannschaft bereits aus der Regionalliga zurückgezogen hat. Auch Euwi ist weiterhin für den KFC Uerdingen spielberechtigt. Amer Hodza, der in der laufenden Saison für den TuS Bövinghausen (aus der Oberliga Westfalen zurückgezogen und inzwischen aufgelöst) auf dem Platz stand, ist noch ein Spiel gesperrt. Keine Spielberechtigungen liegen zum aktuellen Zeitpunkt für David Arize, Rrushtem Shehaj, Yazid Tambo sowie Joshua Tetiali. Neu im Kader des 1. FCD ist zudem Almin Hodza.

In den Sozialen Medien hat Düren eine Vorstellung der Zugänge angekündigt und auch ein Bild mit drei Spielern gepostet. Hierbei dürfte es sich also um das genannte Trio handeln, welches eine Spielberechtigung erhalten hat. Dieses Posting des FCD erfolgte am späten Nachmittag, bis zum Abend blieben die Namen aber unter Verschluss. Wieso, weshalb, warum? - Das wissen wohl nur die Verantwortlichen an der Westkampfbahn.

Damit dürfte aber auch klar sein, dass die Last am Samstag wieder auf der U23-Truppe liegt, die dann mit dem MSV Duisburg die wohl größte Aufgabe bewältigen müssen, die es in der Liga derzeit gibt.