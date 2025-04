1. FC Düren verpflichtet Bruder von Bayern-Profi

Luis Urbig ist auch Torwarttrainer von Carl Zeiss Jena

Mit seinen 22 Jahren ist Luis Urbig ein Jahr älter als sein Bruder, der zurzeit Manuel Neuer beim deutschen Rekordmeister vertritt und seit seinem Wechsel vom 1. FC Köln in die bayerische Landeshauptstadt in der Bundesliga und Champions League eine gute Figur macht. Während Jonas Urbig also mittelfristig der Nachfolger von Neuer werden könnte, spielte Luis Urbig zuletzt gar nicht. Der Keeper aus Euskirchen lief in der Jugend schon beim 1. FC Düren auf, stand auch für die JSG Erft zwischen den Pfosten und in der U19 im Kader von Bayer 04 Leverkusen (spielte in der Youth League gegen Juventus Turin). Im blieb die große Karriere bislang verwehrt, denn bei den Herren spielte er nur in der Kreisliga A Euskirchen und Bezirksliga Mittelrhein für Rhenania Bessenich. Bei Frauen-Bundesligist FC Carl Zeiss Jena ist Urbig Torwarttrainer.