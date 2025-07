1. FC Düren triumphiert bei Stadtmeisterschaft Düren

Bereits in der Vorrunde hatte die Mannschaft von Trainer Luca Lausberg ihre Ambitionen unterstrichen. Gegen Düren 77 gab es ein ungefährdetes 3:0, es folgte ein 3:1-Erfolg über Viktoria Arnoldsweiler. „Vom Grundsatz können wir mit den gezeigten Leistungen nach der ersten, intensiven Trainingswoche durchaus zufrieden sein“, sagte Lausberg im Rückblick auf die beiden Auftritte. „Wir konnten den ein oder anderen guten fußballerischen Moment verzeichnen und haben auch in Bezug auf die Spielintensität vernünftige Phasen gezeigt.“

Im Finale gegen die Sportfreunde Düren zeigte der FCD dann eine reife Vorstellung. Zwei Tore von Bryant Baidoo (9., 52.) sowie ein Eigentor von Andi Ceka (54.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Philipp Simon (56.) und Raiju Obuchi (65.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe, ehe Marc Wollersheim in der Schlussphase der Ehrentreffer gelang (88.). In der Anfangsphase musste das Spiel aufgrund eines aufziehenden Gewitters kurz unterbrochen werden.