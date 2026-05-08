1. FC Düren: Trainer verspricht „Vollgas“ gegen den Aufstiegskandidaten

Fußball-Mittelrheinliga: Die Dürener empfangen am Sonntag den Tabellenzweiten Siegburger SV auf der Westkampfbahn.
Der Klassenerhalt ist für den 1. FC Düren nun auch rechnerisch gesichert. In den verbleibenden fünf Saisonspielen der Fußball-Mittelrheinliga geht es für die Mannschaft von Trainer Luca Lausberg damit vor allem noch um eine möglichst gute Platzierung – ein einstelliger Tabellenplatz ist in Reichweite. Am Sonntag (15 Uhr) wartet allerdings eine hohe Hürde auf die Dürener.
Der Tabellenzweite Siegburger SV reist mit der Hoffnung zur Westkampfbahn, doch noch auf den Aufstiegszug in Richtung Regionalliga aufspringen zu können. „Siegburg ist für mich über die gesamte Saison gesehen die spielstärkste, aber auch taktisch variabelste Mannschaft der Mittelrheinliga. Deshalb dürfen sie sich berechtigte Hoffnungen machen, am Ende tatsächlich aufzusteigen“, sagt Lausberg über den kommenden Gegner.
Im Hinspiel erkämpfte sich Düren in Siegburg noch einen glücklichen Punkt. „Mit dem späten 1:1 in der Nachspielzeit durch Nils Schütte nach einer Ecke war das sicher auch einer der emotionalen Momente dieser Saison“, erinnert sich der Coach. Am Sonntag werden jedenfalls viele Fußballfans mit einem Auge den Spielstand auf der Westkampfbahn im Blick halten, denn die Dürener könnten am Ende das Zünglein an der Waage im Aufstiegskampf sein.
Lausberg sieht darin eine besondere Herausforderung für seine Mannschaft. „Wir wollen Siegburg einen leidenschaftlichen Kampf liefern, sodass sie sich bei uns alles über 90 Minuten erarbeiten müssen. Wir werden nichts herschenken und mit Vollgas dagegenhalten.“
Mit den Erfolgen bei Teutonia Weiden (4:0) und gegen Porz (5:2) sowie den starken Auftritten in Beeck (0:1) und gegen Tabellenführer Bergisch Gladbach (2:2) hat der FCD zuletzt reichlich Selbstvertrauen getankt. „Die beiden Siege haben uns richtig gutgetan. Die Stimmung ist sehr gelöst, das merkt man überall – auch im Training. Im Moment ist das wieder eine richtig schöne Phase, auch für mich als Trainer. Wenn man eine gut gelaunte Mannschaft und ein gut gelauntes Umfeld hat, macht die Arbeit so richtig Spaß“, sagt Lausberg.
Personell müssen die Dürener weiterhin auf Ali Alawie verzichten. „Bei ihm besteht der Verdacht auf einen Muskelfaserriss“, erläutert Lausberg. Hinter den Einsätzen von Jason Harding und Ajdin Eglenovic stehen noch Fragezeichen. „Ansonsten können wir wahrscheinlich aus dem Vollen schöpfen“, ergänzt der FCD-Coach, der seit vergangenem Wochenende überraschend auch wieder auf Hiroto Murakami zurückgreifen kann. „Der Verdacht auf einen Kreuzbandriss hat sich nach weiteren Untersuchungen zum Glück nicht bestätigt.“
Ein Startelfeinsatz kommt für den erst 19-jährigen Japaner aber noch zu früh. „Malcolm Scheibner hat seine Sache in den vergangenen vier Spielen sehr gut gemacht. Aber Hiroto ist natürlich eine interessante Option von der Bank“, erklärt Lausberg.
Gegen Siegburg will der Dürener Trainer auf Experimente verzichten. In den restlichen vier Partien könnte allerdings auch der eine oder andere Spieler aus der zweiten Reihe mehr Einsatzzeit erhalten. Mit Ersatzkeeper Jonas Rifisch sei beispielsweise bereits abgesprochen, dass er in dieser Saison das Dürener Tor noch einmal hüten werde. „Jonas hat als Vertretung für Yannick Marko seine Sache ebenfalls sehr gut gemacht und sich diese Einsätze verdient.“
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