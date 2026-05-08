1. FC Düren: Trainer verspricht „Vollgas“ gegen den Aufstiegskandidaten von Lars Brepols · Heute, 16:22 Uhr · 0 Leser

Torschütze für den FCD beim 1:1 im Ginspiel: Kapitän Nils Schütte. – Foto: Danielle Schall-Langfort

Fußball-Mittelrheinliga: Die Dürener empfangen am Sonntag den Tabellenzweiten Siegburger SV auf der Westkampfbahn.

Der Klassenerhalt ist für den 1. FC Düren nun auch rechnerisch gesichert. In den verbleibenden fünf Saisonspielen der Fußball-Mittelrheinliga geht es für die Mannschaft von Trainer Luca Lausberg damit vor allem noch um eine möglichst gute Platzierung – ein einstelliger Tabellenplatz ist in Reichweite. Am Sonntag (15 Uhr) wartet allerdings eine hohe Hürde auf die Dürener. Respekt vor dem Gegner Der Tabellenzweite Siegburger SV reist mit der Hoffnung zur Westkampfbahn, doch noch auf den Aufstiegszug in Richtung Regionalliga aufspringen zu können. „Siegburg ist für mich über die gesamte Saison gesehen die spielstärkste, aber auch taktisch variabelste Mannschaft der Mittelrheinliga. Deshalb dürfen sie sich berechtigte Hoffnungen machen, am Ende tatsächlich aufzusteigen“, sagt Lausberg über den kommenden Gegner.

Im Hinspiel erkämpfte sich Düren in Siegburg noch einen glücklichen Punkt. „Mit dem späten 1:1 in der Nachspielzeit durch Nils Schütte nach einer Ecke war das sicher auch einer der emotionalen Momente dieser Saison“, erinnert sich der Coach. Am Sonntag werden jedenfalls viele Fußballfans mit einem Auge den Spielstand auf der Westkampfbahn im Blick halten, denn die Dürener könnten am Ende das Zünglein an der Waage im Aufstiegskampf sein. Lausberg sieht darin eine besondere Herausforderung für seine Mannschaft. „Wir wollen Siegburg einen leidenschaftlichen Kampf liefern, sodass sie sich bei uns alles über 90 Minuten erarbeiten müssen. Wir werden nichts herschenken und mit Vollgas dagegenhalten.“