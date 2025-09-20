 2025-09-19T07:58:00.826Z

Für den FC Hennef und Leon Rosic gab es erneut nichts zu holen.
Für den FC Hennef und Leon Rosic gab es erneut nichts zu holen. – Foto: Nick Förster

1. FC Düren siegt knapp – Hennef hadert mit vergebenen Chancen

Arbeitssieg für den FCD – Hennef überzeugt, belohnt sich aber nichtrn

Mittelrheinliga
1. FC Düren
FC Hennef 05

Der 1. FC Düren hat im Heimspiel gegen den FC Hennef 05 einen wichtigen 2:0-Sieg eingefahren. Vor 215 Zuschauern traf Philipp Simon per Elfmeter (20.) zur Führung, ehe Marcel Olschewski in der Nachspielzeit (90.+5) den Endstand herstellte. Während Düren seine Punkteausbeute auf sechs schraubte, bleibt Hennef nach drei Spielen sieglos.

Lausberg: "Arbeitet mit unfassbar viel Leidenschaft"

Trainer Luca Lausberg hatte seine Startelf nach dem 1:4 in Vichttal auf mehreren Positionen verändert, auch verletzungsbedingt. „In der ersten Halbzeit haben wir es nicht geschafft, unser Spiel auf den Platz zu bringen. Hennef ist mit viel Energie angereist und hat eine hohe Intensität auf den Platz gebracht“, sagte Lausberg. Der verwandelte Strafstoß von Simon sei ein wichtiger Moment gewesen: „Dass Philipp den berechtigten Foulelfmeter verwandelt hat, freut mich sehr für ihn, denn er arbeitet mit unfassbar viel Leidenschaft für sein Team.“

Im zweiten Durchgang sei die Mannschaft stabiler aufgetreten: „Wir haben über weite Strecken eine reife Defensivleistung gezeigt, da war erneut ein Lernfortschritt erkennbar. Besonders freue ich mich über das erste Mittelrheinliga-Tor von Marcel Olschewski, der vor ein paar Jahren noch in der Kreisliga B gespielt hat. Er ist ein Dürener Junge und ein Aushängeschild für unseren neuen Weg. Insgesamt war das heute ein absoluter Arbeitssieg und ich bin stolz, mit welcher Mentalität die Mannschaft aufgetreten ist.“

Fußhöller: "Hast du Scheiße am Schuh...."

Anders sah es Frank Fußhöller, sportlicher Leiter des FC Hennef: „Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Die Reaktion, die wir von den Jungs gefordert haben, die ist auf jeden Fall von jedem Einzelnen gezeigt worden.“ Sein Team habe aus seiner Sicht mehr verdient: „Wir waren auf jeden Fall über die insgesamt 100 Minuten das bessere Team, das fußballerisch stärkere Team. Kommen durch einen sehr fragwürdigen Elfmeter wieder auf die Verliererstraße, geraten in Rückstand, erarbeiten uns aber Torchance für Torchance.“

Besonders in der zweiten Halbzeit habe die Effizienz und Kaltschnäuzigkeit gefehlt: "In der Nachspielzeit haben wir zweihundertprozentige Torchancen, wo wir aus dem Strafraum abschließen und die Hütte einfach nicht machen." Am Ende des Tages habe "einfach die Geilheit gefehlt, tatsächlich das Tor zu machen.“

Für Hennef bleibt die Hoffnung auf Besserung im Pokal: "So brutal kann Fußball sein, so Phasen gibt es. Jetzt ist das Wochenende frei, zwei Tage regenerieren. Ab Montag geht es weiter und am Dienstag sind wir im Pokal in Hürth gefordert. Wenn die Mannschaft das Gesicht zeigt, was sie heute gezeigt hat, dann bin ich der Dinge, dass wir im Mittelrhein-Pokal eine Runde weiterkommen.“

