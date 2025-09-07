1. FC Düren mit Heimsieg über FC Pesch: "Sicherlich kein Traumfußball"

Der 1. FC Düren hat am zweiten Spieltag der Mittelrheinliga den ersten Saisonsieg gefeiert. Vor 300 Zuschauern an der Westkampfbahn setzte sich der Absteiger mit 3:1 gegen den FC Pesch durch. Ali Alawie brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (44.), ehe die eingewechselten Bryant Baidoo (72.) und Raban Laux (75.) das Ergebnis ausbauten. Bünyamin Koyuncu verkürzte für Pesch noch einmal (80.), mehr war jedoch nicht drin.

Dürens Trainer Luca Lausberg zeigte sich mit der Leistung zufrieden: „Es war ein Spiel von zwei Mannschaften, die sicherlich auf Augenhöhe zu betrachten sind. Wir haben uns nach zehn Minuten unsere Vorteile erarbeitet haben und es war eine gewisse Überlegenheit erkennbar. Wir hatten die ersten gefährlichen Abschlüsse auf unserer Seite und gehen dann auch nicht unverdient mit 1:0 in Führung.“ Die Ansprache in der Pause habe gefruchtet: „Wir haben dann ja in der Halbzeit einfach noch mal appelliert an die Mannschaft, dass wir ja den Fehler oder die Fehler aus der Vorwoche nicht wiederholen dürfen, sondern dass wir weiterhin Schärfe in unserem Spiel halten müssen, dass wir aufs 2:0 gehen müssen und nicht verwalten dürfen. Das haben die Jungs dann auch gut umgesetzt.“

Lausberg hob zugleich den Einsatz des Gegners hervor: „Ein Kompliment an den FC Pesch und an meinen Trainerkollegen. Die Jungs haben nie aufgesteckt, haben es dann auch in der Schlussphase weiter versucht und mit dem 3:1 hat Pesch dann auch noch mal Blut geleckt.“ Insgesamt war er mit der Reaktion seines Teams zufrieden: „Es war heute sicherlich kein Traumfußball, den wir praktiziert haben, aber die Jungs haben eine Lernkurve zur Vorwoche gezeigt und heute viel Fußball auch gearbeitet, viel Leidenschaft und Intensität in die Zweikämpfe reingebracht. Und deswegen kann man durchaus auch von einem völlig verdienten Sieg sprechen und ein Sieg, der uns gut tut.“

Ganz anders klang es auf der Gegenseite. FC-Pesch-Trainer Abdullah Keseroglu sprach von einem völlig misslungenen Auftritt: „Irgendwie habe ich heute das gesamte Spiel nicht das Gefühl gehabt, dass wir ein Spiel gewinnen können, weil wir einfach wirklich nicht da waren. Wir waren nicht präsent genug, es war alles sehr, sehr statisch, keine Zweikampfführung.“

Keseroglu: "Waren zu harmlos"

Besonders die individuellen Fehler ärgerten ihn, die den Unterschied gemacht haben. "Wir waren einfach zu harmlos. Das 2:0 kassieren wir durch einen Blackout nach einem zu kurzen Rückpass. Beim dritten Gegentor haben wir im Straufraum gefühlt fünf gegen eins gespiel. Wir haben keinen Zugriff, kein Abwehrverhalten.“

Sein Fazit fiel entsprechend deutlich aus, denn außer Torhüter Mertcan Akar und Gjastin Nrejaj habe der Rest heute nicht die gewohnte Leistung gezeigt. „Das reicht dann nicht für die Mittelrheinliga, wenn wir so agieren, ohne Emotionen, ohne Leidenschaft, ohne Basics. Deswegen war es einfach ein Spiel zu vergessen. Ein Spiel, wo wir einfach nicht da waren, jeder vom Kopf und körperlich. Jetzt müssen wir ganz schnell das Spiel verdauen und uns auf das nächste Spiel vorbereiten.“