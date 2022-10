1. FC Düren LIVE: Mammutaufgabe gegen Preußen Münster Regionalliga West: Der 1. FC Düren muss am 13. Spieltag beim SC Preußen Münster antreten.

Am 13. Spieltag der Regionalliga West steht für den 1. FC Düren eine der weitesten Auswärtsfahrten der Spielzeit auf der Tagesordnung. Der Aufsteiger muss ganz weit in den Norden, wo die Spitzenmannschaft vom SC Preußen Münster die nächsten Punkte im Aufstiegsrennen einfahren möchte. Nach Misserfolgen in der Liga will aber auch der FCD zeigen, was in ihm steckt.

Die Niederlagen-Serie konnte der 1. FC Düren unter der Woche mit einem 2:0-Sieg im Mittelrheinpokal stoppen. Die Elf von Trainer Giuseppe Brunetto setzte sich beim SC Germania Erftstadt-Lechenich mit 2:0 und erreichte damit die nächste Runde im Wettbewerb. Zuvor gab es in der Regionalliga West jedoch drei Niederlagen, die den wirklich starken Start in die Spielzeit ein wenig in den Hintergrund rückten. So ist der FCD über die vergangenen Wochen auch im Klassement auf den zwölften Rang abgerutscht.

Ganz anders sieht es da auf Seiten der Gastgeber aus. Die mussten sich zwar im Westfalenpokal bereits verabschieden, können sich so aber ganz auf den Aufstieg in die 3. Liga konzentrieren. Mit einem Spiel weniger und zwei Punkten Rückstand auf den SV Rödinghausen stehen die Preußen aktuell auf dem zweiten Platz. Gegen Düren muss also unbedingt gepunktet werden, damit der SVR nicht in den psychologischen Vorteil kommt.

So spielen die Mannschaften