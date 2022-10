1. FC Düren kann auch in Münster nicht punkten Regionalliga West: Der 1. FC Düren musste sich am 13. Spieltag beim SC Preußen Münster mit 0:2 geschlagen geben.

Am 13. Spieltag der Regionalliga West stand für den 1. FC Düren eine der weitesten Auswärtsfahrten der Spielzeit auf der Tagesordnung. Der Aufsteiger musste ganz weit in den Norden, wo die Spitzenmannschaft vom SC Preußen Münster die nächsten Punkte im Aufstiegsrennen einfahren wollte. Und es auch tat - mit 0:2 trat Düren die Heimfahrt an.

Die Niederlagen-Serie konnte der 1. FC Düren unter der Woche mit einem 2:0-Sieg im Mittelrheinpokal stoppen. Die Elf von Trainer Giuseppe Brunetto setzte sich beim SC Germania Erftstadt-Lechenich mit 2:0 und erreichte damit die nächste Runde im Wettbewerb. Zuvor gab es in der Regionalliga West jedoch drei Niederlagen, die den wirklich starken Start in die Spielzeit ein wenig in den Hintergrund rückten. So ist der FCD über die vergangenen Wochen auch im Klassement auf den zwölften Rang abgerutscht.

Und auch im Spiel gegen den SC Preußen Münster fanden die Dürener nicht zurück in die Spur. Dem Aufstiegskandidaten konnte der Liganeuling zwar lange Zeit Paroli bieten, musste sich am Ende aber doch mit 0:2 geschlagen geben. Nicolai Remberg (82.) und Gerrit Wegkamp (90.), sorgten für den späten Erfolg der Münsterländer, die damit zum Spitzenreiter SV Rödinghausen aufschließen konnten, der am Freitagabend gegen den SC Wiedenbrück nicht über ein Unentschieden hinauskam.

So spielten die Mannschaften