1. FC Düren II setzt auf Kontinuität: Lausberg und Kohl verlängern

– Foto: 1. FC Düren

Der 1. FC Düren II setzt weiterhin auf die erfolgreiche Arbeit von Luca Lausberg und Frank Kohl. Die beiden Trainer, die das Team seit Sommer 2024 betreuen, haben ihre Verträge verlängert und bleiben auch in der Saison 2025/26 für die U23 des Vereins verantwortlich.

Erfolgreicher Umbruch und starke Zusammenarbeit Seit dem Sommer 2024 stehen Lausberg und Kohl an der Seitenlinie der U23 und haben ein junges, motiviertes Team geformt. Trotz zahlreicher Veränderungen im Kader schaffte es das Trainerteam, eine geschlossene Einheit zu entwickeln. Auch die Zusammenarbeit mit der Regionalliga-Mannschaft funktionierte von Beginn an hervorragend, was den Verein dazu bewog, den gemeinsamen Weg mit dem Trainerduo weiterzugehen. "Wir sind überzeugt, dass es den beiden gelingt, die Mannschaft weiterzuentwickeln und eine gute Rolle in der Landesliga zu spielen", heißt es aus Vereinskreisen.

Lausberg: „Die Vertragsverlängerung war eine reine Formsache“ Für Luca Lausberg selbst war die Entscheidung schnell klar: "Ich kenne den Verein in- und auswendig, sodass ich keine Anlaufzeit benötigt habe. Aufgrund des Umbruchs im vergangenen Sommer war es natürlich eine herausfordernde Zeit, die wir allerdings mit vereinten Kräften gut gemeistert haben. Die Vertragsverlängerung war für beide Seiten eine reine Formsache. Ich fühle mich in der Position bei der U23 sehr wohl und genieße die Zusammenarbeit mit meinem Trainerteam." Auch die Unterstützung aus dem Verein sei ein entscheidender Faktor: "Wir erfahren eine breite Unterstützung von Ehrenamtlern, sodass wir gut aufgestellt in die kommende Zeit gehen möchten."