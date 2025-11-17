1. FC Düren gewinnt spannende Partie – Simon brilliert beim 4:2

Der SSV Bornheim begann mutig, suchte sofort den Abschluss – und wurde belohnt. Julio Molongua überraschte Dürens Torwart Yannick Marko bereits in der 3. Minute mit einem Distanzschuss „aus rund 45 Metern“, wie Bornheims sportlicher Leiter Sharifo Osmaan schilderte. Nur wenige Augenblicke später versuchte es der SSV-Angreifer erneut aus der Distanz und war erfolgreich. „Dann gelingt ihm tatsächlich das 0:1 – wieder aus großer Distanz, diesmal aus 42 Metern. Dürens Schlussmann stand erneut zu hoch und wird bestraft.“

Doch der Jubel hielt nicht lange. „Die Antwort der Gastgeber folgt im direkten Gegenzug“, so Osmaan. Nur zwei Minuten später traf Philipp Simon – aus Gästesicht in abseitsverdächtiger Position –zum 1:1. Düren war nun im Spiel, hatte Chancen, und in Minute 16 drehte Ali Alawie die Partie endgültig. Die Führung zur Pause fiel für Lausberg eher zu niedrig aus: „Wir hatten gerade im ersten Durchgang genügend Möglichkeiten, um mit einer höheren Führung in die Pause zu gehen.“

Bornheim kommt zurück – Düren reagiert erneut sofort

Die Gäste blieben mutig, suchten immer wieder den Weg nach vorne – und belohnten sich nach dem Wechsel. In der 54. Minute konterte Bornheim schnell über links, Can Catak legte quer und Nick Hirschfeld schob zum 2:2 ein. Doch wieder dauerte es nur Sekunden, bis Düren zurückschlug. „Auch diesmal antwortet Düren sofort und stellt nur eine Minute später auf 3:2“, sagte Osmaan. Erneut war es Ali Alawie, der Bornheim ins Mark traf.

Die wohl größte Chance des Spiels hatten allerdings die Gäste: „Nick Hirschfeld läuft allein auf das Tor zu, chippt den Ball über den Keeper, doch Nils Schütte klärt im letzten Moment auf der Linie.“ Nur wenige Minuten später entschied Marcel Olschewski die Partie (71.).

Osmaan: "Der kompletteste Spieler der Liga"

Beide Teams lieferten sich ein Spiel, das auch neutralen Zuschauern gefallen musste. „Die Zuschauer haben eine spannende Mittelrheinliga-Partie gesehen. Bornheim hat über 90 Minuten großen Charakter gezeigt. Heute haben zwei Mannschaften mit viel Herz gegeneinander gespielt – das hat großen Spaß gemacht“, fasste Dürens Trainer Luca Lausberg zusammen.

Sharifo Osmaan stimmte zu – und fand klare Worte für den herausragenden Akteur:

„Besonders hervorheben möchte ich Philipp Simon. Er war an allen Toren beteiligt und für mich der klare Spieler des Tages. Für mich ist er bis heute der kompletteste Spieler der Liga.“

Verdienter Dürener Sieg – Bornheim mit guter Leistung

Für Lausberg war es „ein verdienter Heimerfolg“, für Bornheim „eine faire Niederlage“ – und für die 250 Zuschauer ein intensiver Schlagabtausch zweier mutiger Mannschaften.

Düren bleibt damit zu Hause makellos und mischt weiter oben mit. Bornheim verpasst zwar eine Überraschung, kann aber die Leistung mit Blick auf die kommenden Aufgaben positiv einordnen.