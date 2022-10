Fortuna Köln empfängt am Freitag den 1. FC Düren. – Foto: Meiki Graff

1. FC Düren gegen Fortuna Köln - Mittelrhein-Kracher am Freitag Regionalliga West: Am Freitagabend empfängt Fortuna Köln den 1. FC Düren im Südstadion. Düren war deutlich besser in die Saison gestartet, als die Kölner - mittlerweile scheint sich die Formkurve aber etwas zu drehen.

Dass der Aufsteiger 1. FC Düren am elften Spieltag vor Fortuna Köln - die vor der Saison durchaus zu den Aufstiegsaspiranten zählten - stehen würde, ist durchaus eine Überraschung. Die Entwicklung der letzten Wochen zeigt aber: Die Fortuna ist mittlerweile richtig gut drin, belegt mit elf Punkten aus den letzten fünf Spielen den ersten Platz des Powerrankings. Der Aufsteiger muss nach dem extrem starken Start aktuell etwas Federn lassen.

Jetzt gibt es das direkte Duell der beiden Mittelrheinteams - das erste seit dem Aufeinandertreffen im Mittelrheinpokal-Viertelfinale vergangenen April, das die Kölner mit 1:0 für sich entscheiden konnten. In der Liga steht der 1. FC aktuell vier Punkte vor der Fortuna - allerdings auch, weil Köln noch ein Spiel weniger hat. Mit einem Sieg würde Fortuna Köln ihre sehr starke Form bestätigen, Düren will den Abstand zu den unteren Tabellenregionen weiter so groß wie möglich halten.

Für die Zweitvertretung des 1. FC Köln geht es am Samstag zum SC Wiedenbrück. Der SCW ist wegen vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen unten reingerutscht - und das obwohl Wiedenbrück im letzten Jahr so gar nichts mit dem Abstieg zu tun hatte. Entsprechend ist das aktuelle Formtief des SC schwer einzuschätzen. Die Kölner landeten in der vergangenen Saison einen Platz vor Wiedenbrück und sind auch in dieser Saison wieder richtig in Fahrt gekommen. Zuletzt drei Siege in Serie, inklusive des turbulenten 3:2 gegen die SG Wattenscheid dürften zusätzlichen Auftrieb geben.