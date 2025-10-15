1. FC Düren empfängt Beeck: "Lassen uns nicht von Tabellen täuschen"

Deuker: „Schritt für Schritt ins Spiel arbeiten“

Auf der Gegenseite herrscht nach dem Fehlstart unter Albert Deuker vorsichtiger Optimismus. Der neue Trainer von Wegberg-Beeck sieht Fortschritte – auch wenn die Ergebnisse zuletzt ausblieben: „Wir müssen uns an kleinen Dingen hochziehen und ins Spiel arbeiten. Es geht darum, die Aufgaben Schritt für Schritt anzugehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns als Team steigern werden.“

Personell bleibt die Lage angespannt: „Der Herbst bringt einige Krankheitsfälle mit sich“, sagt Deuker und so ist der Einsatz von Justin Hoffmanns und Marc Brasnic fraglich. Zudem werden Timo Braun, Vinzent Zingel und Peer Winkens weiterhin fehlen.

Düren mit weißer Weste zu Hause

Düren ist an der heimischen Westkampfbahn bislang eine Macht: Drei Spiele, drei Siege. Wegberg-Beeck dagegen hat auswärts aber ebenfalls bereits zwei Siege eingefahren. Die Gastgeber sind Blitzstarter und haben sechs der 16 Tore in den ersten 30 Minuten erzielt – diese Phase gilt es für die Deuker-Elf zu überstehen, um den ersten Schritt aus der Ergebniskrise zu meistern.