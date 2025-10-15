Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der FC Wegberg-Beeck muss am Freitag bei der Heimmacht 1. FC Düren ran. – Foto: Sascha Hohnen
1. FC Düren empfängt Beeck: "Lassen uns nicht von Tabelle täuschen"
Zum Auftakt des achten Spieltags der Mittelrheinliga empfängt der 1. FC Düren am Freitagabend den FC Wegberg-Beeck. Beide Teams trennen nur drei Punkte, doch die Formkurve spricht für die Gastgeber: Düren steht mit zehn Zählern auf Platz neun, während Wegberg-Beeck nach drei Niederlagen in Folge auf Rang zwölf abrutschte.
Lausberg: „Ein Duell der Gegensätze“
Für Dürens Trainer Luca Lausberg ist das Aufeinandertreffen mehr als ein gewöhnliches Ligaspiel. „Es ist sicherlich ein Duell der Gegensätze. Beide Vereine sind mit komplett unterschiedlichen Zielsetzungen und Voraussetzungen in die Spielzeit gestartet“, erklärt der Coach. „Deshalb lassen wir uns auch nicht vom aktuellen Tabellenbild täuschen. Der Kader unserer Gäste gibt es nach wie vor her, früher oder später oben platziert zu sein. Sie sind auf jeder Position top besetzt und haben mit Albert Deuker einen tollen Trainer.“
Nach dem starken 2:2 beim Tabellenzweiten Bergisch Gladbach will Düren den Heimvorteil erneut nutzen. „Wir wollen uns nicht kleiner machen, als wir sind, und versuchen, am Freitag wieder gierig und gallig in die Partie zu gehen und unsere Chancen zu suchen“, sagt Lausberg. „Mit unseren tollen Zuschauern im Rücken werden wir eine hohe Laufleistung an den Tag legen müssen, um dem Gegner Paroli zu bieten.“
Personell kann der Trainer fast aus dem Vollen schöpfen, denn mit Emeraude Kongolo kehrt ein Akteur nach seiner Gelb-Rot-Sperre in den Kader zurück. "Damit können wir weitgehend auf unser Personal zurückgreifen“, bestätigt Lausberg, der sich auf einen „tollen Flutlichtabend“ freut, „an dem wir alles investieren werden, um unseren Verein positiv zu repräsentieren“.
Deuker: „Schritt für Schritt ins Spiel arbeiten“
Auf der Gegenseite herrscht nach dem Fehlstart unter Albert Deuker vorsichtiger Optimismus. Der neue Trainer von Wegberg-Beeck sieht Fortschritte – auch wenn die Ergebnisse zuletzt ausblieben: „Wir müssen uns an kleinen Dingen hochziehen und ins Spiel arbeiten. Es geht darum, die Aufgaben Schritt für Schritt anzugehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns als Team steigern werden.“
Personell bleibt die Lage angespannt: „Der Herbst bringt einige Krankheitsfälle mit sich“, sagt Deuker und so ist der Einsatz von Justin Hoffmanns und Marc Brasnic fraglich. Zudem werden Timo Braun, Vinzent Zingel und Peer Winkens weiterhin fehlen.
Düren mit weißer Weste zu Hause
Düren ist an der heimischen Westkampfbahn bislang eine Macht: Drei Spiele, drei Siege. Wegberg-Beeck dagegen hat auswärts aber ebenfalls bereits zwei Siege eingefahren. Die Gastgeber sind Blitzstarter und haben sechs der 16 Tore in den ersten 30 Minuten erzielt – diese Phase gilt es für die Deuker-Elf zu überstehen, um den ersten Schritt aus der Ergebniskrise zu meistern.