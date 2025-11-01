1. FC Düren dominiert – Weiden wartet weiter auf Erfolgserlebnis

Vor rund 150 Zuschauern an der Westkampfbahn startete Düren druckvoll in die Partie. Schon in der neunten Minute brachte Marcel Olschewski die Hausherren nach Vorarbeit von Jannis Kuckertz früh in Führung. Düren dominierte den Ball, kombinierte flüssig und ließ den Gästen kaum Entlastung. „Wir haben von Beginn an sehr dominant gespielt, hatten durch die defensive Ausrichtung von Weiden viel Ballbesitz, waren da aber auch sehr geduldig und sehr klar“, erklärte Lausberg. „Wir haben uns im ersten Durchgang eine Vielzahl von Großchancen herausgespielt. Leider waren wir nicht klar genug vor dem Tor, sonst muss es zur Pause eigentlich schon 2:0 oder 3:0 stehen.“

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Düren spielbestimmend. Jannis Kuckertz erhöhte in der 53. Minute nach einer druckvollen Phase auf 2:0 – die Vorentscheidung. Lausberg lobte die Konsequenz seiner Mannschaft: „Wir sind gut in den zweiten Durchgang reingekommen und haben uns mit dem 2:0 belohnt.“

Zwar kam Teutonia Weiden im weiteren Verlauf etwas besser in die Partie, konnte aber keine echte Wende erzwingen. „Weiden hat sich nicht aufgegeben“, sagte Lausberg anerkennend. „Ab der 65. Minute sind wir ein bisschen von unserem Plan weggekommen, waren nicht mehr so dominant. Aber wir haben nur eine wirklich große Torchance für den Gegner zugelassen und einige Konter liegen lassen. Von daher geht der 2:0-Sieg absolut in Ordnung.“

Kilic: "Haben uns nicht versteckt"

Teutonias sportlicher Leiter Keskin Kilic zeigte sich trotz der erneuten Niederlage kämpferisch: „Aufgeben kennen wir nicht. Wie immer haben wir uns nicht versteckt und hatten Möglichkeiten, bei denen wir gut nach vorne gekommen sind und auch Tore machen konnten – leider ist es uns heute nicht gelungen.“ Er betonte, dass Mannschaft und Trainer weiter geschlossen agieren: „Wir arbeiten konzentriert weiter und geben nicht auf. Wir wollen im nächsten Spiel punkten – darauf liegt jetzt unser voller Fokus.“