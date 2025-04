1. FC Düren: Crowdfunding-Kampagne zur finanziellen Rettung

Der finanziell angeschlagene Regionalligist 1. FC Düren hat eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um die Zukunft des Vereins abzusichern. Ziel ist es, bis zu 50.000 Euro einzuwerben. Die Initiative richtet sich vor allem an Fans und Unterstützer des Vereins und soll dazu beitragen, insbesondere den Jugendbereich und das Ehrenamt in Düren zu stärken.

Hintergrund der Maßnahme ist das laufende Insolvenzverfahren. Nachdem der Verein bereits Anfang April Insolvenz anmelden musste, wird der bestellte Verwalter dem Amtsgericht Aachen bis zum 1. Mai ein umfassendes Gutachten über die wirtschaftliche Lage des Klubs vorlegen. Trotz dieser angespannten Situation will der 1. FC Düren die laufende Saison in der Regionalliga West sportlich zu Ende bringen – und den Spielbetrieb in allen Altersklassen aufrechterhalten.

"Der FC Düren steht für Kampfgeist, Leidenschaft und Gemeinschaft. Heute brauchen wir deine Hilfe, um weiterzuleben. Denn Düren ist mehr als ein Verein – es ist Familie. Identität. Zukunft. Der FC Düren darf nicht untergehen. Und mit dir wird er es nicht" heißt es in einem Posting auf Instagram.