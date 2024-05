1. FC Donzdorf vs. FC Ellwangen 2:0

Unsere Frauen 1 spielten am Sonntag in der Landesliga gegen den FC Ellwangen. Die Favoritenrolle lag natürlich klar beim Tabellenführer Donzdorf. Ellwangen kämpft gegen den Abstieg und durfte daher nicht unterschätzt werden. Tatsächlich hatte sich der Gast auf die zu erwartende Offensivkraft der Hausherrinnen eingestellt und machte hinten die Räume dicht. Die Offensive aus Ellwangen wurde komplett aufgegeben, zu Gunsten eines Abwehrbollwerks. Donzdorf tat sich zunächst schwer und tastete die Abwehr des Gegners nach Schwachstellen ab. Langsam näherten sich unsere Mädels dem Tor an und in der 28. Minute war es dann endlich soweit. Nach einem sehenswerten Dribbling von Luisa an der Strafraumgrenze, bediente sie Joana perfekt, die den Ball freistehend vor dem Tor nur noch einschieben musste. Im Anschluss ergaben sich vermehrt Räume in der Ellwanger Defensive, der FCD kam zu einigen hochkarätigen Chancen, die er aber nicht nutzen konnte. In der 2. Hälfte ein ähnliches Bild. Ellwangen konnte oder wollte nicht aus seiner Hälfte raus. Agierte aber in der Defensive sehr geschickt. In der 57. Minute dann ein schneller Angriff über links durch Lena, die den Ball präzise auf die heranstürmende Joana quer legte. Diese hatte keine Mühe mehr, zur beruhigenden 2:0-Führung zu verwandeln. Wer dachte, dass Ellwangen spätestens jetzt im Abstiegskampf den Anschlusstreffer suchen würde, sah sich getäuscht. Ellwangen konnte einfach nicht. Mehr als ein paar Versuche, die aber nicht wirklich Gefahr brachten, sprangen nicht heraus. Donzdorf dagegen wollte nicht mehr tun, als unbedingt nötig. So plätscherte das Spiel bis zum Abpfiff nur noch dahin.