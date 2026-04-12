1. FC Donzdorf jubelt nach Traumstart, SG Altheim verliert

1. FC Donzdorf – SG Altheim 3:1

Was für ein Auftakt für den 1. FC Donzdorf! Die Zuschauer mussten nicht lange auf den ersten Jubel warten, denn Ricarda Hommel schockte die Gäste der SG Altheim bereits in der 2. Minute mit der blitzschnellen 1:0-Führung. Dieser Traumstart gab den Gastgeberinnen zunächst Rückenwind, doch Altheim bewies Moral und kämpfte sich leidenschaftlich zurück in die Partie. In der 27. Minute belohnte Chantal Fath die Bemühungen der Gäste mit dem Ausgleich zum 1:1, wodurch die Begegnung wieder völlig offen war.

Die Partie entwickelte sich zu einem intensiven Schlagabtausch, doch Donzdorf schlug zum psychologisch wichtigsten Zeitpunkt erneut zu: Praktisch mit dem Pausenpfiff in der 45. Minute erzielte Samira Steiner das 2:1 und sorgte für eine hochemotionale Stimmung kurz vor dem Gang in die Kabinen. In der zweiten Halbzeit stemmte sich die SG Altheim mit aller Macht gegen die drohende Niederlage, doch die Defensive des 1. FC Donzdorf hielt dem Druck stand. Die endgültige Entscheidung fiel schließlich in der 81. Minute, als Stella Schweikert zum 3:1 traf und den Heimsieg endgültig unter Dach und Fach brachte.