1. FC Donzdorf gewinnt Spitzenspiel, TSV Denkendorf siegt torreich

Bezirksliga Neckar/Fils, 5. Spieltag: Der heutige Auftakt hatte es in sich. Mit einem klaren Sieg im Topspiel hat der 1. FC Donzdorf die Tabellenführung übernommen und den bisherigen Spitzenreiter 1. FC Heiningen vom Thron gestoßen. Auch Aufsteiger TSV Denkendorf sorgte für Furore und schickte den TSV Jesingen mit einer deutlichen Niederlage nach Hause.

Frickenhausen ist ungeschlagen und will den starken dritten Tabellenplatz verteidigen. Mit nur drei Gegentoren aus vier Spielen stellt der FCF eine der stabilsten Abwehrreihen. Esslingen dagegen hat sechs Punkte, aber eine negative Tordifferenz. Frickenhausen ist der leichte Favorit in diesen Spiel, wenn das Spiel unter der Woche gegen Salach nicht zu viele Körner gekostet hat.

Kirchheim hat mit drei Siegen aus vier Spielen einen sehr guten Start hingelegt und belegt den dritten Tabellenplatz. Mit einem weiteren Erfolg könnten der VfL weiter Druck auf das Spitzenduo ausüben. Oberboihingen dagegen liegt im hinteren Teil der Tabelle und benötigt dringend Punkte, um nicht nach unten durchgereicht zu werden.

Der Aufsteiger TSV Denkendorf zeigte eindrucksvoll, dass er sich in der Bezirksliga etabliert hat. Gegen den TSV Jesingen feierte die Mannschaft einen 5:2-Erfolg und überzeugte vor allem durch Offensivkraft. Schon in der zwölften Minute brachte Besim Ramani sein Team in Führung. Zwar glich Marc Laier in der 39. Minute für Jesingen aus, doch noch kurz vor der Pause stellte Dominik Lleshaj mit dem Treffer in der 45. Minute die Weichen wieder auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel legte erneut Dominik Lleshaj in der 53. Minute nach und baute die Führung weiter aus. In der 72. Minute erhöhte Sefa Ipek auf 4:1, bevor Veli Boz in der 77. Minute für Jesingen verkürzte. Doch in der Nachspielzeit machte Marcello Di Fabio mit seinem Treffer in der 90.+6 Minute den Deckel drauf.

Das Topspiel des Spieltags hielt, was es versprach. Der 1. FC Donzdorf setzte seine beeindruckende Serie fort und bezwang den 1. FC Heiningen auswärts mit 3:1. Schon früh stellte Melih Karahan die Weichen mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 21. Minute auf Auswärtssieg. Direkt nach der Pause erhöhte Ferhat Fatih Hamamci in der 47. Minute auf 2:0. Zwar brachte Carmelo Trumino die Hausherren in der 65. Minute mit seinem Treffer zurück ins Spiel, doch kurz vor dem Schlusspfiff sorgte Josip Škrobić in der 90. Minute für die endgültige Entscheidung.

Beide Teams haben bislang sechs bzw. sieben Punkte und gehören zum breiten Verfolgerfeld. Weilheim möchte nach der Niederlage gegen Kirchheim wieder punkten, Faurndau könnte mit einem Sieg sogar in die Top vier vorrücken. Ein Duell zweier Aufsteiger, die sich in der Liga bereits gut akklimatisiert haben. ---

Ein Kellerduell mit enormer Bedeutung: Berkheim steht noch ohne Punkt und hat erst drei Treffer erzielt, Geislingen II ebenfalls punktlos mit der schwächsten Defensive der Liga. Für beide gilt: Verlieren verboten. Der Sieger dieser Begegnung könnte einen entscheidenden Schritt im Abstiegskampf machen. ---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr Türkspor Nürtingen 73 Türkspor TSG Salach TSG Salach 15:00 PUSH

Türkspor hat bereits fünfzehn Tore erzielt, gleichzeitig aber auch zwei Niederlagen kassiert. Salach kommt mit sechs Punkten aus vier Spielen und überzeugte vor allem mit Effizienz. Für beide Teams geht es darum, Anschluss an das obere Mittelfeld zu halten und die eigene Ambition zu untermauern. ---

Ebersbach hat bislang zwei Siege und eine Niederlage auf dem Konto und stellt mit nur zwei Gegentoren eine der sichersten Abwehrreihen. Plochingen dagegen wartet noch immer auf den ersten Sieg und steht mit einem Punkt auf Platz vierzehn. Die Rollen scheinen klar verteilt, doch die Gäste müssen alles in die Waagschale werfen, um die Wende einzuleiten.

