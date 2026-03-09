1. FC Donzdorf gewinnt die Süddeutschen Futsal-Meisterschaften 2026!!

Im ersten Spiel trafen die Donzdorferinnen auf den Hegauer FV (Südbaden). Donzdorf anfänglich nervös. Über den Kampf fanden sie dann aber langsam ins Spiel und belohnten sich schließlich mit dem 1:0 durch Celine. Bereits 3 Minuten später das 2:0 durch Lena. Donzdorf war jetzt im Spielfluss und erspielte sich Chancen im Minutentakt. Hegau mühte sich, konnte aber den 2:0 Sieg nicht mehr verhindern.

Im zweiten Spiel ging es gegen die SG Büchig/Neibsheim (Baden). Es dauerte etwas, bis Ricci mit dem ersten Tor den Bann brach. Dann folgten aber die weiteren Treffer in schneller Folge durch Celine, Luisa (3x), Lena und Larissa zum deutlichen Sieg.

Im dritten Spiel ging es gegen den FC Ruderting (Bayern), der im Spiel davor durch ein Unentschieden Punkte hat liegen lassen und dadurch in Zugzwang war. Schon nach wenigen Minuten führten sie durch einen schnellen Konter mit 1:0. Donzdorf sichtlich geschockt. Wenige Minuten später fiel dann bereits das 2:0. Donzdorf warf nun alles nach vorne und kam zu seinen Chancen. Der Ball wollte aber partout nichts ins Tor. Als dann das 3:0 fiel, war die Partie entschieden. Ruderting übernahm nun die Tabellenführung und der FCD hatte es nicht mehr in der eigenen Hand.

Ausgerechnet der bis dato punktlose Tabellenletzte Hegauer FV stellte die letzte Hoffnung dar. Hegau hielt mit Unterstützung der Donzdorfer Fans dagegen und brachte dank eines 2:0-Sieges den FCD wieder ins Rennen.

In der letzten Partie gg. Viktoria Großenenglis (Hessen) legte der FCD los wie die Feuerwehr. Bereits nach wenigen Minuten stand es 3:0 durch Ricci, Cesarina und Lena.

Großenenglis konnte zwar noch verkürzen, zum Schluss blieb es aber beim 3:1 und dem verdienten Turniersieg unserer Frauen.