1. FC Donzdorf entthront Frommern: Wendlingen scheitert im Finale

– Foto: 1. FC Donzdorf

Ein Sonntag voller Tempo, knapper Entscheidungen und großer Emotionen: Die Frauen-Futsal-Verbandshallenmeisterschaft Württemberg hat in Wendlingen einen neuen Meister hervorgebracht. Der 1. FC Donzdorf krönte sich nach einem intensiven Turniertag mit Gruppenphase, Halbfinale und Finale zum Titelträger. Im Endspiel setzte sich Donzdorf mit 2:0 gegen den TSV Wendlingen durch, Lena Scheiring und Joana Bauer erzielten die entscheidenden Treffer. Titelverteidiger TSV Frommern rettete sich im Spiel um Platz drei gegen den TSV Münchingen mit einem 2:0 noch auf das Podest. Es war ein Turnier, das den Reiz des Futsals in jeder Minute zeigte: kurze Spielzeit, hohe Intensität, kein Raum für Fehler.

Gruppe A: Frommern und Wendlingen marschieren vorneweg

In der Gruppe A wurde früh deutlich, dass der TSV Frommern und der TSV Wendlingen die stärksten Karten besitzen. Wendlingen startete mit einem 1:0 gegen den FV 09 Nürtingen, Frommern musste sich im direkten Duell mit Wendlingen mit einem 1:1 begnügen. Später setzte Frommern ein deutliches Zeichen mit dem 5:0 gegen Nürtingen und dem 3:0 gegen den VfL Ulm/Neu-Ulm. Auch Wendlingen blieb stabil, gewann unter anderem 2:0 gegen Ulm/Neu-Ulm und hielt mit einem 1:1 gegen Heilbronn am Leinbach den Kurs Richtung Halbfinale. Beide Teams beendeten die Gruppenphase mit jeweils acht Punkten. Frommern stellte dabei mit 9:1 Toren die klarste Bilanz der Gruppe. Heilbronn, Ulm und Nürtingen kämpfen, aber finden keine Konstanz

Dahinter entwickelte sich ein enges Rennen um die Plätze. Der SV Heilbronn am Leinbach spielte 0:0 gegen Frommern und erkämpfte ein 1:1 gegen Wendlingen, musste aber auch ein 0:1 gegen Nürtingen hinnehmen. Der VfL Ulm/Neu-Ulm zeigte mit dem 2:1 gegen Nürtingen eine starke Phase, verlor jedoch 0:2 gegen Wendlingen und 0:3 gegen Frommern. Nürtingen wiederum holte mit dem 1:0 gegen Heilbronn einen wichtigen Erfolg, blieb aber insgesamt zu anfällig und musste vor allem gegen Frommern die Grenzen spüren.

Gruppe B: Münchingen dominiert, Donzdorf bleibt der gefährlichste Jäger

In der Gruppe B war der TSV Münchingen die Mannschaft, die den Ton vorgab. Mit Siegen wie dem 2:0 gegen Esslingen, dem 2:1 gegen Derendingen und dem 2:0 gegen Donzdorf setzte Münchingen ein klares Ausrufezeichen. Am Ende standen zwölf Punkte und ein Torverhältnis von 7:1 – eine beeindruckende Bilanz. Doch auch der 1. FC Donzdorf überzeugte, gewann 2:0 gegen Weilimdorf, 2:0 gegen Esslingen und ließ mit dem 4:0 gegen Derendingen keinen Zweifel daran, dass Donzdorf im Turnierverlauf noch eine entscheidende Rolle spielen würde. Mit neun Punkten und 8:2 Toren zog Donzdorf verdient als Gruppenzweiter ins Halbfinale ein. Weilimdorf und Derendingen liefern Duelle, doch die Spitze bleibt unerreichbar

Der TSV Weilimdorf hielt sich mit Siegen wie dem 3:1 gegen Derendingen und dem 1:0 gegen Esslingen im Turnier, musste aber die Niederlagen gegen Donzdorf und Münchingen hinnehmen. Der TV Derendingen gewann zwar 2:1 gegen Esslingen, kassierte jedoch klare Rückschläge wie das 0:4 gegen Donzdorf und das 1:2 gegen Münchingen. Der FC Esslingen blieb punktlos, konnte aber zumindest einzelne enge Phasen erzwingen, etwa beim 1:2 gegen Derendingen.