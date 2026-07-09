1. FC Burg verstärkt sich mit Ramdas Essel

– Foto: 1. FC Burg

Der 1. FC Burg treibt seine Kaderplanung für die kommende Landesliga-Saison weiter voran und hat mit Ramdas Essel den nächsten Neuzugang verpflichtet. Der Defensivspieler wechselt vom TSV Grolland nach Burg und bringt die Erfahrung aus zahlreichen Spielen in der Bremen-Liga sowie mehr als 60 Landesliga-Einsätzen mit.

Besonders beeindruckt waren die Verantwortlichen von seinem direkten Auftritt gegen den 1. FC Burg im letzten Ligaspiel der vergangenen Saison. Dort empfahl sich Ramdas Essel als Gegenspieler für einen Wechsel.

„Im letzten Ligaspiel der vergangenen Saison konnten wir ihn als direkten Gegenspieler beobachten – dabei hat er uns mit seiner robusten Spielweise und seinem Potenzial sofort überzeugt“, teilte der Verein auf seinen Social-Media-Kanälen mit.

Der Neuzugang soll dem Team vor allem mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Zweikampfstärke und seiner Erfahrung weiterhelfen. Zudem trauen ihm die Verantwortlichen zu, auch abseits des Platzes eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft einzunehmen.