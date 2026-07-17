1. FC Burg verpflichtet Marvin Ekuase

– Foto: André Nückel

Der 1. FC Burg hat seinen nächsten Neuzugang präsentiert: Marvin Ekuase verstärkt künftig den Kader – allerdings mit einer besonderen Rolle. Der Spieler, der bislang vor allem als Torwart aktiv war, soll beim Klub künftig als Feldspieler zum Einsatz kommen.

Ekuase bringt bereits Erfahrung aus der Bremen-Liga sowie der Landesliga Niedersachsen mit und konnte dort seine Qualität unter Beweis stellen. Beim 1. FC Burg wagt er nun einen ungewöhnlichen Schritt: den Wechsel vom Torwart ins Feld. Seine Stärken sollen dabei nicht verloren gehen – im Gegenteil. Vor allem Ruhe, Übersicht und Spielintelligenz, die ihn bislang zwischen den Pfosten ausgezeichnet haben, sollen nun im Spielaufbau und in den Abläufen auf dem Feld zum Tragen kommen.

Ausschlaggebend für die Verpflichtung sei neben den sportlichen Fähigkeiten vor allem seine Einstellung gewesen. Innerhalb des Vereins wird Ekuase als ehrgeiziger und mental gefestigter Spieler beschrieben, der neue Impulse setzen kann.