1. FC Burg verpflichtet Innenverteidiger Sawand Abdi

– Foto: 1. FC Burg

Der 1. FC Burg setzt seinen personellen Umbruch fort und hat mit Sawand Abdi einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Der junge Innenverteidiger wechselt von der SG Aumund-Vegesack nach Burglesum und verstärkt künftig die Defensive.

Abdi absolvierte in der vergangenen Saison seine ersten Einsätze im Herrenfußball und sammelte dabei wertvolle Erfahrungen. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits Qualitäten im Zweikampf und ein gutes Stellungsspiel mit. Beim 1. FC Burg traut man ihm weiteres Entwicklungspotenzial zu.

Die Verantwortlichen sehen in Abdi einen Spieler, der sportlich und menschlich gut zur Mannschaft passt. Neben seinen fußballerischen Fähigkeiten überzeugte der Innenverteidiger vor allem durch seine Lernbereitschaft, seine positive Einstellung und seine Leidenschaft für den Fußball.

Mit der Verpflichtung setzt der 1. FC Burg seinen Weg fort, junge und entwicklungsfähige Spieler an den Verein zu binden. Abdi soll sich in seinem neuen Umfeld weiterentwickeln und langfristig eine feste Größe in der Defensive werden.