1. FC Burg holt Torhüter Carlos Obiegly vom TSV Lesum

– Foto: 1. FC Burg

Der 1. FC Burg hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Landesliga-Saison vorgestellt. Torhüter Carlos Obiegly kehrt vom TSV Lesum zu den Grün-Weißen zurück und komplettiert das Torwartteam.

Für den Schlussmann ist es eine Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte. Obiegly stand bereits in der Vergangenheit für den 1. FC Burg zwischen den Pfosten und kennt das Umfeld des Vereins bestens.

Die Verantwortlichen heben vor allem die fußballerischen Qualitäten des Rückkehrers hervor. Obiegly zeichnet sich demnach durch sein Spiel mit dem Ball, eine gute Übersicht und seine ruhige Ausstrahlung aus.