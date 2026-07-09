1. FC Burg holt Marlon Raschen zurück

Der 1. FC Burg kann einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vermelden. Marlon Raschen kehrt nach einer längeren Pause zu seinem Jugendverein zurück und wird künftig wieder das grün-weiße Trikot tragen. Zuletzt spielte er für den SV Löhnhorst.
Auch während seiner fußballerischen Auszeit blieb Marlon Raschen dem Sport eng verbunden. Als Schiedsrichter sammelte er weitere Erfahrungen auf dem Fußballplatz, ehe er sich nun für ein Comeback als Spieler entschied.
Spielstärke und Übersicht für das Mittelfeld
Die Verantwortlichen des 1. FC Burg schätzen an ihrem Rückkehrer vor allem dessen ruhige Art am Ball sowie sein gutes Spielverständnis. Mit seiner Übersicht und seinem sicheren Passspiel soll Marlon der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen und den Spielaufbau bereichern.
Für die Burglesumer ist die Verpflichtung zugleich eine Rückkehr eines Spielers, der den Verein bereits aus seiner Jugendzeit kennt. Die Hoffnung ist, dass sich Raschen nach seiner Pause schnell wieder an den Spielbetrieb gewöhnt und mit seiner Erfahrung sowie seiner besonnenen Spielweise zu einer wichtigen Stütze der Mannschaft wird.