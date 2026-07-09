1. FC Burg holt Marlon Raschen zurück Nach einer längeren Fußballpause kehrt der Mittelfeldspieler zu seinem Jugendverein zurück und verstärkt künftig den Kader des FC Burg. von smu · Heute, 09:01 Uhr · 0 Leser

– Foto: 1. FC Burg

Der 1. FC Burg kann einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vermelden. Marlon Raschen kehrt nach einer längeren Pause zu seinem Jugendverein zurück und wird künftig wieder das grün-weiße Trikot tragen. Zuletzt spielte er für den SV Löhnhorst.

Auch während seiner fußballerischen Auszeit blieb Marlon Raschen dem Sport eng verbunden. Als Schiedsrichter sammelte er weitere Erfahrungen auf dem Fußballplatz, ehe er sich nun für ein Comeback als Spieler entschied. Spielstärke und Übersicht für das Mittelfeld