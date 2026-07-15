1. FC Burg hält Torjäger Juliano Barthel Der Angreifer bleibt den Grün-Weißen auch in der kommenden Saison erhalten und soll weiterhin eine Schlüsselrolle in der Offensive übernehmen. von smu · Heute, 15:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Der 1. FC Burg kann auch in der kommenden Saison auf Juliano Barthel setzen. Der Stürmer bleibt den Grün-Weißen erhalten und wird weiterhin für den Landesligisten auf Torejagd gehen.

Barthel zählt seit Jahren zu den treffsicheren Angreifern der Landesliga Bremen und ist ein wichtiger Bestandteil der Burger Offensive. Mit seinem Torinstinkt und seiner Abschlussstärke hat sich der Stürmer zu einem Leistungsträger der Mannschaft entwickelt. Gute Gespräche führen zur Einigung