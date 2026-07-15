1. FC Burg hält Torjäger Juliano Barthel

Der 1. FC Burg kann auch in der kommenden Saison auf Juliano Barthel setzen. Der Stürmer bleibt den Grün-Weißen erhalten und wird weiterhin für den Landesligisten auf Torejagd gehen.
Barthel zählt seit Jahren zu den treffsicheren Angreifern der Landesliga Bremen und ist ein wichtiger Bestandteil der Burger Offensive. Mit seinem Torinstinkt und seiner Abschlussstärke hat sich der Stürmer zu einem Leistungsträger der Mannschaft entwickelt.
Gute Gespräche führen zur Einigung
In den vergangenen Wochen führten der Verein und Barthel nach eigenen Angaben mehrere Gespräche über die weitere Zusammenarbeit. Am Ende stand die Entscheidung, den gemeinsamen Weg fortzusetzen.
Für den 1. FC Burg ist der Verbleib des Angreifers eine wichtige Personalentscheidung in der Kaderplanung. Barthel soll auch in der kommenden Saison eine zentrale Rolle im Angriff übernehmen und mit seinen Toren dazu beitragen, dass die Grün-Weißen ihre sportlichen Ziele erreichen.