1. FC Burg befördert Torwart Dominik Bahrs in den Landesliga-Kader

– Foto: 1. FC Burg

Der 1. FC Burg setzt bei seiner Kaderplanung auch auf Spieler aus den eigenen Reihen. Mit Dominik Bahrs gehört künftig ein weiterer Akteur fest zum Aufgebot der ersten Herrenmannschaft.

Der 25-jährige Torhüter empfahl sich durch konstant starke Leistungen in der zweiten Mannschaft für den Sprung in den Landesliga-Kader. Damit belohnt der Verein seine Entwicklung und seinen Einsatz in den vergangenen Monaten.

Nach Angaben des 1. FC Burg zeichnet sich Bahrs vor allem durch starke Reflexe, eine ruhige Ausstrahlung und seine Fähigkeiten im Spielaufbau aus. Darüber hinaus bescheinigen ihm die Verantwortlichen einen großen Ehrgeiz und den Willen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.