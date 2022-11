Im Halbfinale könnte der 1. FC Bocholt auch auf den Wuppertaler SV treffen. – Foto: Jochen Classen

1. FC Bocholt zieht souverän ins Halbfinale ein Niederrheinpokal: Eine klare Angelegenheit war das Viertelfinale zwischen dem TSV Meerbusch und dem 1. FC Bocholt.

Das war fast schon eine glatte Angelegenheit wie in einem Erstrundenspiel. Regionalligist 1. FC Bocholt hat sich am Mittwochabend im Viertelfinale um den Niederrheinpokal mit einem 5:1 (4:0) beim Oberligisten TSV Meerbusch für die Vorschlussrunde qualifiziert. Der Verein darf sich jetzt berechtigte Hoffnungen auf ein absolutes Traum-Halbfinale am heimischen Hünting machen. Der 1. FC Bocholt trifft im April nächsten Jahres auf den Sieger der Partie zwischen dem Regionalligisten Wuppertaler SV und dem Drittligisten Rot-Weiss Essen, die allerdings erst am Mittwoch, 22. März, ausgetragen wird. „Wir drücken alle Rot-Weiss die Daumen. Ein Halbfinale gegen RWE wäre ein echtes Highlight für uns“, sagte FC-Trainer Marcus John, selbst gebürtiger Essener und in seiner aktiven Laufbahn unter anderen an der Hafenstraße im Einsatz.

Der Gastgeber aus Meerbusch hatte im Vorfeld der Partie mit einer ungewöhnlichen Maßnahme versucht, seine Chancen zu erhöhen. Das Spiel wurde auf dem in die Jahre gekommenen Kunstrasenplatz im Ortsteil Bösinghoven ausgetragen. „Dieser Platz ist in einem enorm schlechten Zustand. Die Entscheidung der Meerbuscher war zwar legitim, hat ihnen aber letztlich auch nicht geholfen. Ich hatte meine Mannschaft aufgefordert, von der ersten Minute an professionell ins Spiel zu gehen. Und das hat sie auch befolgt“, so John.