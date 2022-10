Im Pokalspiel in Düsseldorf wird Bocholt beim Personal rotieren. – Foto: Meiki Graff

1. FC Bocholt will mit zweiter Garde bei TuRU bestehen Der Regionalligist ist am Mittwoch, 19.30 Uhr, beim Oberliga-Klub in Düsseldorf zu Gast. Die „Schwatten“ sind in starker Form und wollen nun das Viertelfinale des Niederrheinpokals erreichen. Die Gastgeber stecken unterdessen in einer beträchtlichen Ergebniskrise.

Nach einer beeindruckenden Erfolgsserie trifft der Fußball-Regionalligist 1. FC Bocholt am Mittwoch, 19.30 Uhr, im Achtelfinale des Niederrheinpokals auf den Oberliga-Klub TuRU Düsseldorf. „Wir sind in sensationeller Form unterwegs. Nun müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht auf den Boden der Tatsachen fallen. Wir wollen die Welle weitersurfen. Aktuell gelingt uns vieles sehr gut. Nun müssen wir zusehen, bloß nicht in einem Pokalspiel zu stolpern“, sagt Marcus John, Trainer des 1. FC Bocholt, der sich zuletzt in der Vierten Liga mit 3:1 gegen den 1. FC Köln II durchsetzte.