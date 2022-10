1. FC Bocholt will Heimserie des Spitzenreiters brechen Am Samstag, 14 Uhr, trifft der Regionalligist auswärts auf den formstarken SV Rödinghausen. Personell ist die Lage bei den „Schwatten“ unverändert angespannt. Immerhin kehren die Verteidiger Mika Hanraths und Kapitän Tim Winking zurück.

Regionalligist 1. FC Bocholt steht vor einer XXL-Herausforderung. Am Samstag, 14 Uhr, ist das Team von Trainer Marcus John beim Klassenprimus SV Rödinghausen zu Gast. Die Ostwestfalen teilen sich die Spitzenposition mit dem SC Preußen Münster. „Gerade Zuhause macht es der SV Rödinghausen sehr gut. Wenn die Tormaschine ins Rollen kommt, ist es schwer, sie aufzuhalten. Und Zuhause hat die Mannschaft eine makellose Bilanz“, sagt Bocholts Coach Marcus John. Sechs Partien hat der SVR bislang vor heimischem Publikum bestritten und alle gewonnen.

Personell ist die Lage unverändert herausfordernd. Lars Bleker, Dario Schumacher, Marcel Platzek, Gino Windmüller und Lukas Valler sind am Wochenende außen vor. Kevin Grund ist zudem aufgrund von Leistenproblemen fraglich. Die Stamm-Innenverteidiger Tim Winking und Mika Hanraths, die zuletzt schmerzlich vermisst wurden, dürften allerdings zurückkehren.

Zuletzt hatte der 1. FC Bocholt 1:3 gegen den SV Lippstadt verloren und dabei zu blauäugig agiert. „Wir können die Niederlage ganz gut einordnen. Wir hatten viel Verletzungspech und auch Grippefälle. Insgesamt muss man sagen, dass es nicht unverdient war. Aber so ein Spiel kann auch anders laufen“, so John.

Das Trainerteam setzt mittlerweile auf mehrere Trainingsgruppen, um die Belastung zu steuern. „Es ist aber durchaus bedenklich, dass die Verletzungsgruppe mittlerweile größer ist als die Trainingsgruppe“, sagt Marcus John, dessen Team aktuell auf dem drittletzten Tabellenplatz steht. „Die Situation ist total eng. Ich bin durchaus froh, dass wir dort stehen, wo wir jetzt stehen. So machen wir uns nämlich nichts vor. Es ist nicht schlimm, dass wir wieder unterm Strich stehen. So ist uns der Ernst der Lage bekannt“, sagt der Trainer, der den Kampf um den Klassenverbleib einen „Marathon“ nennt.

„Klar ist, dass wir nicht nach Rödinghausen fahren, weil das Stadion so schön ist. Wir wollen dort etwas mitnehmen“, so der Bocholter Coach. Die Pokalauslosung hat unterdessen ergeben, dass die „Schwatten“ am Samstag, 19. November, ab 16 Uhr auswärts auf den Oberliga-Klub TSV Meerbusch treffen. Es geht um den Einzug ins Halbfinale des Niederrheinpokals.