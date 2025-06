1. FC Bocholt vor XXL-Test gegen Schalke 04

Der 1. FC Bocholt erwartet ein volles Haus im Test gegen Schalke. – Foto: Meiki Graff

Es ist der Höhepunkt in der Sommer-Vorbereitung des 1. FC Bocholt. Am kommenden Samstag empfängt der Regionalligist mit dem FC Schalke 04 einen ganz großen Namen am heimischen Hünting. Entsprechend groß ist auch das Interesse der Fans. Der Verein rechnet mit einem ausverkauften Haus. Bereits am Samstag ist der FCB mit einem 11:0-Sieg in die Vorbereitung gestartet.

Sa., 28.06.2025, 15:00 Uhr FC Marbeck FC Marbeck 1. FC Bocholt 1.FC Bocholt 0 11 Abpfiff Der 1. FC Bocholt ist erfolgreich in die Vorbereitung gestartet. Zum Abschluss der ersten Trainingswoche stand am Samstag das traditionelle Benefizspiel gegen eine Stadtauswahl aus Borken auf der Agenda. Die "Schwatten" setzten sich vor rund 350 Zuschauern klar mit 11:0 durch. Die Erlöse der Partie gehen an die Kinderkrebsstation in Münster. Schon zur Pause führte der FCB nach Treffern von Jan Holldack (6./FE), Nicolas Hirschberger (8.,26.,28.,43./FE) und Marvin Lorch (35.) mit 6:0. Nach dem Seitenwechsel ließ der Regionalligist fünf weitere Tore folgen. Cedric Euschen (55.) und Zugang Stipe Batarilo (60.) machten den Anfang, ehe Hirschberger nach 64 Zeigerumdrehungen seinen fünften Treffer des Tages erzielte. In der Schlussphase sorgten Patrick Kurzen (84.) und Batarilo (86.) für den Endstand.

Höhepunkt steht bevor