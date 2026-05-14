1. FC Bocholt: Verteidiger vor RWO-Wechsel, zwei Stürmer im Gespräch

Spannende Namen rund um Bocholt. – Foto: Arno Wirths

In der Regionalliga West steht am Wochenende der letzte Spieltag an - und im Anschluss stehen die personellen Veränderungen der Mannschaften mehr denn je im Fokus. Nach Informationen dieser Redaktion könnte es beim 1. FC Bocholt im Sommer den ein oder anderen spannenden Zugang geben - ein Abgang wird nach dem Saisonende verkündet.

Nach FuPa-Informationen wechselt Paul Donner zum Vizemeister Rot-Weiß Oberhausen. Der Wechsel zu RWO soll zeitnah nach dem letzten Spieltag verkündet werden. Der 23-jährige Innenverteidiger spielt seit 2024 für den FCB und kommt in der Zeit auf 46 Einsätze in der Regionalliga, in der er zuvor auch schon für die U21 des SC Paderborn gespielt hat. Nach einem Vorfall an Karneval und anschließender Suspendierung kämpfte sich Donner zurück in das Team, das er im Sommer aber wechseln wird. RWO verpasste nur knapp den Aufstieg in die 3. Liga.

Ein Rückkehrer und/oder ein neuer Angreifer für den 1. FC Bocholt?

Auch auf der Zugangsseiten kann sich beim 1. FC Bocholt demnächst eine Menge tun. So steht nach FuPa-Infos Malek Fakhro erneut auf der Liste des FCB. Der 28-Jährige schoss in 61 Spielen 30 Tore für den 1. FC Bocholt, wechselte im Anschluss zum MSV Duisburg und stieg mit den Zebras in die 3. Liga auf. Die laufende Spielzeit wird er im Trikot des Hallescher FC (32 Spiele, sieben Tore) beenden.