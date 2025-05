1. FC Bocholt verpflichtet "Wunschspieler" Maximilian Jansen

Die Kaderplanungen beim 1. FC Bocholt schreiten weiter voran. Die Mannschaft aus der Regionalliga West hat nun einen Mittelfeldspieler mit reichlich Erfahrung in der 2. Bundesliga und der 3. Liga verpflichtet. Am Niederrhein ist der Zugang ebenfalls kein Unbekannter, denn Maximilian Jansen stand schon für den MSV Duisburg auf dem Feld.

Der gebürtige Dattelner durchlief zuvor die Nachwuchsleistungszentren des FC Schalke 04 des VfL Bochum, für den er auch sein Senioren-Debüt in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga gab. Außerdem spielte er für den Halleschen FC und für den SV Sandhausen, für den er 33 Mal in der 2. Bundesliga auf dem Platz stand. Nach der Verpflichtung von Patrick Kurzen, der vom Bocholter Ligakonkurrenten SV Rödinghausen an den Hünting wechselt, ist Jansen der zweite Zugang für die kommende Spielzeit.

Christopher Schorch, Sport-Geschäftsführer und Teammanager, in den Vereinsmedien: "Ich freue mich, dass Max sich für uns entschieden hat. Ich kenne ihn schon seit Beginn seiner Karriere, als er beim VfL Bochum II angefangen hat. Er hat danach seine Erfahrungen in der zweiten und dritten Liga gemacht, was man ihm seiner Spielweise auch anmerkt. Max spielt auf der Sechs genau so, wie wir uns das vorstellen: sehr laut, immer viel unterwegs, dabei sehr klar gegen den Ball und mit einer Spielidee. Er ist daher unser absoluter Wunschspieler gewesen. Max war auch ganz klar in den Gesprächen und er wollte unbedingt zu uns.“

Maximilian Jansen: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim 1. FC Bocholt. Der Verein hat große Ambitionen und ich möchte meinen Teil dazu beigetragen, die gesteckten Ziele zu erreichen. Gleichzeitig fühlt es sich toll an, wieder in der Nähe meiner Heimat und meiner Familie zu sein. Ich kann es kaum erwarten loszulegen, die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam mit den Fans viele erfolgreiche Momente zu erleben.“