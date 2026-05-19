1. FC Bocholt verpflichtet torgefährlichen Benjamin Friesen

Der 1. FC Bocholt verstärkt sein Mittelfeld für die kommende Saison mit Benjamin Friesen: Der 22-Jährige kommt vom SC Wiedenbrück und war dort in der abgelaufenen Saison einer der auffälligsten Offensivspieler. Nach Malek Fakhro, der vom Hallescher FC zurückkehrt, ist es bereits der zweite Transfer, den der Klub aus der Regionalliga West in dieser Woche verkündet.
Der 22-Jährige ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar. Friesen kann auf der Acht und auf den Flügeln spielen und schoss in der abgelaufenen Spielzeit sieben Tore und legte weitere sechs Treffer auf. Mit seiner Dynamik, seinem Tempo und seinem Zug in die Tiefe bringt er ein Profil mit, das dem Bocholter Spiel zusätzliche offensive Variabilität geben soll.
Ausgebildet wurde Friesen unter anderem beim VfB Oldenburg, beim JFV Nordwest sowie beim isländischen Zweitligisten ÍF Grótta. Über die Stationen Kickers Emden und SC Wiedenbrück entwickelte er sich zu einem laufstarken und zweikampffesten Mittelfeldspieler, der trotz seines jungen Alters bereits auf 88 Einsätze in der Regionalliga kommt.
„Mit Benjamin bekommen wir einen jungen, extrem spannenden und dynamischen Spieler, der uns auf der Achter-Position weiterhelfen wird. Er hat seine Qualitäten im Offensivbereich bereits nachgewiesen, bringt viel Geschwindigkeit und ein starkes Eins-gegen-Eins mit. Besonders seine tiefen Laufwege werden sehr gut zu unserer Spielweise passen. Darüber hinaus ist Benjamin auch menschlich und von seiner Mentalität her ein Typ, der hervorragend zum 1. FC Bocholt passt", teilt Christopher Schorch, Sport-Geschäftsführer, mit.
Friesen erzählt über seinen neuen Klub: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung beim 1. FC Bocholt. Bei meinen bisherigen Spielen am Hünting habe ich die besondere Atmosphäre bereits erleben dürfen, deshalb kann ich es kaum erwarten, jetzt selbst für den FCB aufzulaufen. Ich möchte meine Stärken bestmöglich einbringen und gemeinsam mit der Mannschaft alles dafür tun, unsere Ziele zu erreichen.“
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