1. FC Bocholt verpflichtet torgefährlichen Benjamin Friesen Der 1. FC Bocholt verpflichtet Benjamin Friesen vom SC Wiedenbrück. Der 22-jährige Mittelfeldspieler bringt Regionalliga-Erfahrung, Tempo und Torgefahr mit an den Hünting. von André Nückel · Heute, 12:22 Uhr · 0 Leser

Das ist Benjamin Friesen. – Foto: Samira Berns

Der 1. FC Bocholt verstärkt sein Mittelfeld für die kommende Saison mit Benjamin Friesen: Der 22-Jährige kommt vom SC Wiedenbrück und war dort in der abgelaufenen Saison einer der auffälligsten Offensivspieler. Nach Malek Fakhro, der vom Hallescher FC zurückkehrt, ist es bereits der zweite Transfer, den der Klub aus der Regionalliga West in dieser Woche verkündet.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Der 22-Jährige ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar. Friesen kann auf der Acht und auf den Flügeln spielen und schoss in der abgelaufenen Spielzeit sieben Tore und legte weitere sechs Treffer auf. Mit seiner Dynamik, seinem Tempo und seinem Zug in die Tiefe bringt er ein Profil mit, das dem Bocholter Spiel zusätzliche offensive Variabilität geben soll. Ausgebildet wurde Friesen unter anderem beim VfB Oldenburg, beim JFV Nordwest sowie beim isländischen Zweitligisten ÍF Grótta. Über die Stationen Kickers Emden und SC Wiedenbrück entwickelte er sich zu einem laufstarken und zweikampffesten Mittelfeldspieler, der trotz seines jungen Alters bereits auf 88 Einsätze in der Regionalliga kommt.