1. FC Bocholt verpflichtet Ozan Hot

Ozan Hot spielt ab sofort für den 1. FC Bocholt. – Foto: Herbert Bahn

Der 1. FC Bocholt hat einen weiteren Zugang für seinen Regionalliga-Kader vermeldet - und zwar für die Defensive. Mit Ozan Hot kommt ein Linksverteidiger von der Zweitvertretung des 1. FC Kaiserslautern, der seine fußballerische Ausbildung jedoch zum Großteil weit näher genossen hat.

Ausbildung bei RWO und Schalke 04 Denn der 20-Jährige wurde in den Nachwuchsleistungszentren des FC Schalke 04 und von Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet - und nicht nur das. Für die Oberhausener absolvierte er 20 Spiele in der Regionalliga West, ehe es ihn in die Pfalz zog. Dort hielt es ihn nun aber nur eine Halbserie lang, in der er in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar zwölfmal zum Einsatz kam. >>> Ozan Hot bei FuPa In der Jugend lief er für die Schalker in der U14 und U15 auf, kam seinerzeit vom TV Jahn Hiesfeld dorthin. Für die Oberhausener spielte er dann in der B-Junioren-Niederrheinliga, in der Folge dann in der U19-Bundesliga, die heute als DFB-Nachwuchsliga firmiert.