1. FC Bocholt verpflichtet Ozan Hot

Der 1. FC Bocholt hat einen weiteren Zugang für seinen Regionalliga-Kader vermeldet - und zwar für die Defensive. Mit Ozan Hot kommt ein Linksverteidiger von der Zweitvertretung des 1. FC Kaiserslautern, der seine fußballerische Ausbildung jedoch zum Großteil weit näher genossen hat.
Denn der 20-Jährige wurde in den Nachwuchsleistungszentren des FC Schalke 04 und von Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet - und nicht nur das. Für die Oberhausener absolvierte er 20 Spiele in der Regionalliga West, ehe es ihn in die Pfalz zog. Dort hielt es ihn nun aber nur eine Halbserie lang, in der er in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar zwölfmal zum Einsatz kam.
In der Jugend lief er für die Schalker in der U14 und U15 auf, kam seinerzeit vom TV Jahn Hiesfeld dorthin. Für die Oberhausener spielte er dann in der B-Junioren-Niederrheinliga, in der Folge dann in der U19-Bundesliga, die heute als DFB-Nachwuchsliga firmiert.
Christopher Schorch, Sportdirektor des 1. FC Bocholt, sagt zu der Verpflichtung: „Ozan hat in den vergangenen Wochen einen guten Eindruck bei uns hinterlassen. Er ist jung, hungrig und kommt aus der Region. Ozan hat das Potenzial, uns auf der Außenbahn weiterzuhelfen.“
Damit hat der neue Trainer René Lewejohann, der sich beim KFC Uerdingen den Ruf eines Motivators und Arbeiters für den Erfolg erarbeitet hat, eine weitere Alternative für die Außenbahn. Eine erste Einsatzgelegenheit in einem Pflichtspiel könnte es am Samstag für den Bocholter Zugang geben, wenn der FC Gütersloh sich am Hünting vorstellt. Zu einem Duell mit seinem Ex-Klub Rot-Weiß Oberhausen könnte es für Hot am 16. Februar kommen, wenn die Bocholter auf eigenem Platz die Ruhrpott-Kicker im Viertelfinale des Niederrheinpokals zu Gast haben.