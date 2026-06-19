1. FC Bocholt verpflichtet Oberliga-Leistungsträger Der 1. FC Bocholt hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste des zentralen Mittelfeldspielers Venhar Ismailji vom FC Büderich gesichert. von Marcel Eichholz · Heute, 11:08 Uhr · 0 Leser

Venhar Ismailji wechselt zum 1. FC Bocholt. – Foto: Samira Berns

Es ist der nächste Schritt in seiner Karriere für Venhar Ismailji. Der 21-Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom FC Büderich aus der Oberliga Niederrhein an den Hünting. Ab sofort ist er Teil der Regionalliga-Mannschaft des 1. FC Bocholt. Mit starken Leistungen in der vergangenen Spielzeit hat er das Interesse der "Schwatten" geweckt, die den Spieler selbst als "eines der vielversprechendsten Talente der Liga" sehen.

Ausgebildet wurde Ismailji im Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf, der SG Unterrath und des VfB Hilden. Von dort kehrte er zur Saison 2023/24 zur Fortuna zurück und debütierte bei den Senioren in der zweiten Mannschaft. Insgesamt kam er auf acht Einsätze in der Regionalliga West. In dem folgenden Jahr lief er für den TSV Meerbusch in der Oberliga auf, ehe im vergangenen Sommer der Wechsel zum FC Büderich erfolgte. 24 Spiele, vier Tore und eine Vorlage finden sich in seiner Statistik. >>> Das ist Venhar Ismailji André Fikus, Sportdirektor des 1. FC Bocholt, sagt zur Verpflichtung: "Venhar ist spielstark, verfügt über eine gute Dynamik und bringt mit seiner Athletik sowie seiner Drahtigkeit Elemente mit, die unserem Spiel guttun werden. Gleichzeitig ist er ein junger Spieler, der noch großes Entwicklungspotenzial besitzt. Wir wollen ihn auf seinem Weg begleiten, gezielt weiterentwickeln und sind überzeugt, dass wir gemeinsam viel Freude an seiner Entwicklung haben werden.”

Ismailji spürt "großes Vertrauen" Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch ergänzt: "Venhar ist ein sehr spannender und entwicklungsfähiger Spieler, der sowohl in seiner Liga als auch in den Trainingseinheiten bei uns nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht hat. Er bringt viele Eigenschaften mit, die wir für sein weiteres Entwicklungspotenzial als sehr wertvoll einschätzen. Venhar überzeugt durch seine Spielstärke, sein gutes Raumgefühl sowie seine Fähigkeit, das Spiel sowohl mit als auch gegen den Ball zu gestalten. Wir wollen ihn dabei unterstützen, den nächsten Schritt in seiner Laufbahn zu machen und freuen uns auf ihn.“ Der Spieler selbst äußert sich so zu seiner neuen Herausforderung: "Der Wechsel zum 1. FC Bocholt ist für mich der nächste wichtige Schritt in meiner Entwicklung. Schon in den ersten Gesprächen habe ich gemerkt, dass die Verantwortlichen großes Vertrauen in mich setzen und mir die Möglichkeit geben wollen, mich auf einem höheren Niveau weiterzuentwickeln. Die Regionalliga ist eine spannende Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Jetzt kann ich es kaum erwarten, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen und mich jeden Tag weiter zu verbessern.”