1. FC Bocholt verpflichtet Ex-Spieler von Schalke und Sandhausen

Der 28-jährige Carls lief in der abgelaufenen Saison für den SV Sandhausen in der 3. Liga auf. Zuvor spielte er für den SV Waldhof Mannheim (ebenfalls 3. Liga) und in der 2. Bundesliga für den SC Paderborn (insgesamt 25 Einsätze im deutschen Unterhaus).

Christopher Schorch, Sport-Geschäftsführer und Teamchef des 1. FC Bocholt, teilt mit: „Mit Jonas bekommen wir einen sehr erfahrenen Spieler, der sich schon in höheren Ligen ausgezeichnet hat. Im Testspiel in Verl, wo er als Gastspieler mitgewirkt hat, konnte er beweisen, welch große Qualität er hat. Jonas hat eine gute Spielübersicht, eine hohe Spielintelligenz und viel Ruhe am Ball, verfügt zugleich aber über eine hohe Geschwindigkeit. Ich bin mir sicher, dass wir viel Freude an ihm haben werden.“

Spannende Vita - Bundesliga-Debüt für den FC Schalke 04