Marlon Frey wechselt zum 1. FC Bocholt. – Foto: Samira Berns

1. FC Bocholt verpflichtet erfahrenen Drittliga-Spieler Der 1. FC Bocholt hat in der Regionalliga West noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen erfahrenen Drittliga-Spieler verpflichtet, der auch schon in der Europa League gespielt hat.

Der 1. FC Bocholt hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und dabei ein echtes Ausrufezeichen an die Konkurrenz geschickt. Die "Schwatten" verpflichten Marlon Frey, der unter anderem schon für Bayer Leverkusen in der Bundesliga und der Europa League gespielt hat. Zuletzt war er in der 3. Liga für den MSV Duisburg und den TSV 1860 München im Einsatz.

Trotz "zahlreicher anderer lukrativer Angebote" habe sich Frey für den 1. FC Bocholt entschieden, was "ein klares Zeichen für die gute Entwicklung unseres Vereins" sei, wie FCB-Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch betont. Der 29-jährige Zugang wurde im Nachwuchsleistungszentrum von Bayer Leverkusen ausgebildet. Bei der Werkself gelang ihm auch der Sprung zu den Senioren, für die er in seinem ersten Jahr zu neun Einsätzen in der Bundesliga und zwei Partien auf internationalem Parkett kam. In der Folge etablierte er sich in der 2. Bundesliga, zunächst beim 1. FC Kaiserslautern, dann beim SV Sandhausen, ehe er im Sommer 2020 an den Niederrhein wechselte und den MSV Duisburg in der 3. Liga unterstützte. Nach drei Jahren an der Wedau ging es für in 2023 zum TSV 1860 München, wo er bis zum Ende der vergangenen Spielzeit seine fußballerische Heimat hatte. >>> Das ist Marlon Frey