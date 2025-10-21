1. FC Bocholt verpflichtet erfahrenen Drittliga-Spieler

Der 1. FC Bocholt hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und dabei ein echtes Ausrufezeichen an die Konkurrenz geschickt. Die "Schwatten" verpflichten Marlon Frey, der unter anderem schon für Bayer Leverkusen in der Bundesliga und der Europa League gespielt hat. Zuletzt war er in der 3. Liga für den MSV Duisburg und den TSV 1860 München im Einsatz.
Trotz "zahlreicher anderer lukrativer Angebote" habe sich Frey für den 1. FC Bocholt entschieden, was "ein klares Zeichen für die gute Entwicklung unseres Vereins" sei, wie FCB-Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch betont. Der 29-jährige Zugang wurde im Nachwuchsleistungszentrum von Bayer Leverkusen ausgebildet. Bei der Werkself gelang ihm auch der Sprung zu den Senioren, für die er in seinem ersten Jahr zu neun Einsätzen in der Bundesliga und zwei Partien auf internationalem Parkett kam. In der Folge etablierte er sich in der 2. Bundesliga, zunächst beim 1. FC Kaiserslautern, dann beim SV Sandhausen, ehe er im Sommer 2020 an den Niederrhein wechselte und den MSV Duisburg in der 3. Liga unterstützte. Nach drei Jahren an der Wedau ging es für in 2023 zum TSV 1860 München, wo er bis zum Ende der vergangenen Spielzeit seine fußballerische Heimat hatte.
"Mit Marlon gewinnen wir einen sehr erfahrenen Spieler im besten Fußballer-Alter, der neben hoher fußballerischer Qualität auch starke Führungsqualitäten im Zentrum mitbringt. Er hat seine Klasse schon in höheren Ligen unter Beweis gestellt und passt auch charakterlich sehr gut zu uns", sagt Schorch zur Verpflichtung. Frey stand in 35 Begegnungen in der 2. Bundesliga auf dem Feld, zudem in über 130 Partien der 3. Liga. "Ich hatte gute und überzeugende Gespräche mit dem Trainer und freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Ich habe echt Bock auf diese Aufgabe und versuche mein Bestes zu geben, um das Bestmögliche mit der Mannschaft zu erreichen“, sagt Frey. Am Hünting wird er zukünftig mit der Rückennummer 18 auflaufen.