1. FC Bocholt verpflichtet ehemaligen Junioren-Bundesliga-Torwart

Haakon Pomorin wechselt zum 1. FC Bocholt. – Foto: Andreas Bornewasser

Mit drei Torhütern geht der 1. FC Bocholt in die kommende Spielzeit in der Regionalliga West. Neben Lucas Fox und Paul Grave, der vom VfL Bochum an den Hünting wechselt, stößt auch Haakon Pomorin zu dem ambitionierten Viertligisten. Der 23-Jährige wechselt vom Landesligisten SC Velbert nach Bocholt und kann eine gute Ausbildung samt Einsätze in der Junioren-Bundesliga in seiner Vita vorweisen.

"Ich bin glücklich, mit Haakon den letzten wichtigen Baustein für unser Torwart-Trio gefunden zu haben. Auch er kommt aus unserer Region und konnte bereits Landesliga- und Oberliga-Erfahrung sammeln. Man spürt, dass Haakon richtig Bock auf das Projekt beim 1. FC Bocholt hat und mit unserem Torwart-Trainer und den beiden anderen Keepern zusammenwachsen möchte", erklärt Christopher Schorch, Sport-Geschäftsführer und Teammanager der Schwatten, in einer Mitteilung des Vereins. >>> Das ist Haakon Pomorin

Der Keeper durchlief über mehrere Jahre die Torwartausbildung bei Fortuna Düsseldorf, ehe er im Sommer 2018 zu Rot-Weiß Oberhausen wechselte. Mit den Kleeblättern spielte er in der U19-Bundesliga und sammelte erste Erfahrungen im Profibereich durch mehrere Nominierungen in den Regionalliga-Spieltagskader. Erste Pflichtspielminuten bei den Senioren verzeichnete er im Herbst 2021 bei Oberligist SpVgg Sterkrade-Nord. Für die Nordler spielte er auch in der Landesliga. Es folgten Stationen beim 1. FC Kleve und beim SC Velbert. Für letzteren stand er in 20 Landesliga-Partien zwischen den Pfosten. Ab dem Sommer beginnt in Bocholt nun ein neues Kapitel. >>> Das ist die Sommer-Vorbereitung des 1. FC Bocholt