1. FC Bocholt verpflichtet Angreifer von Fortuna Düsseldorf Regionalliga West: Lennart Garlipp war in der vorigen Saison absoluter Stammspieler in der U23 von Fortuna Düsseldorf. Er will beim 1. FC Bocholt mit 22 Jahren seine dritte Regionalliga-Station angehen. von Sascha Köppen · Heute, 20:02 Uhr · 0 Leser

Lennart GArlipp kommt von der U23 von Fortuna Düsseldorf. – Foto: Christof Wolff

Am 1. August startet für den 1. FC Bocholt die neue Spielzeit in der Regionalliga West. Bis dahin ist noch viel Zeit, um den Schweiß in den Einheiten fließen zu lassen - und um den Kader noch zu verstärken. Beim jüngsten Offensiv-Transfer profitieren die Bocholter vielleicht sogar ein bisschen vom Abstieg des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

Denn der hatte auch den Zwangsabstieg der Düsseldorfer U23 aus der Regionalliga West zufolge, und das machte es sicherlich einfacher, den 22-jährigen Offensivmann Lennart Garlipp in der Landeshauptstadt loszueisen. Alle Spiele der Vorsaison bei Fortunas U23 Zwei Spielzeiten lief der für die Fortunen auf, kam zuvor schon in dieser Spielklasse in der Nord-Gruppe für Hannover 96 zum Einsatz, kann also bereits auf eine Erfahrung von mehr als 90 Spielen in der vierten Liga verweisen. In der Saison 2023/24 gelang ihm dort sogar der Gewinn der Meisterschaft. Für die Düsseldorfer stand er in der abgelaufenen Spielzeit in allen 34 Partien auf dem Feld.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Lennart für den 1. FC Bocholt gewinnen konnten. Er bringt bereits wertvolle Erfahrung auf Regionalliga-Niveau mit und verfügt gleichzeitig noch über großes Entwicklungspotenzial. Lennart ist ein Spieler, der sehr gut zu dem Weg passt, den wir sportlich eingeschlagen haben. Wir sind sicher, dass er unsere Mannschaft sportlich bereichern wird", wird Geschäftsführer Christopher Schorch in der Mitteilung des Vereins zitiert. Fikus freut sich auf "enorme Geschwindigkeit" Dort kommt auch Sportdirektor André Fikus zu Wort. "Lennart bringt enorme Geschwindigkeit und viel Tiefgang mit und strahlt Torgefahr aus. Gerade seine Flexibilität ist für uns sehr wertvoll, weil er sowohl über die rechte Seite als auch im Sturmzentrum eingesetzt werden kann. Wir sind überzeugt, dass seine Qualitäten hervorragend zu unserer Spielidee passen und er unserer Offensive zusätzliche Möglichkeiten geben wird. Wir trauen Lennart zu, bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen. Er ist ehrgeizig, hungrig und hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er sich auf Regionalliga-Niveau behaupten kann."