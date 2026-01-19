Dominik Lanius wechselt zum 1. FC Bocholt. – Foto: Samira Berns/1. FC Bocholt

1. FC Bocholt verpflichtet Abwehrmann aus der 3. Liga Regionalliga West: Nach bislang schon drei feststehenden Abgängen, verkündet der 1. FC Bocholt nun auch die erste Personalie auf der Zugangsseite. Von Drittligist Hansa Rostock kommend, trägt ab sofort Dominik Lanius das Trikot der Schwatten.

Die von FuPa am frühen Morgen berichteten Informationen haben sich bewahrheitet: Demnach sichert sich der 1. FC Bocholt zur Rückrunde die Dienste von Dominik Lanius. Der Verteidiger stand zuletzt für Hansa Rostock unter Vertrag. Für die Kogge kam der 28-Jährige in anderthalb Spielzeiten allerdings kaum zum Zuge, das bessere Empfehlungsschreiben sammelte Lanius über seine vorausgegangen Stationen. Für Fortuna Köln und Viktoria Köln kam er insgesamt auf 149 Einsätze in der Regionalliga West und soll jene Erfahrung auch beim FCB zielführend einbringen.

Erster Winter-Zugang "Dominik hat der Regionalliga West bereits bei seinen bisherigen Stationen mehrfach seinen Stempel aufgedrückt und kennt die Liga hervorragend", freut sich Bocholts Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch über die jüngste Verpflichtung. "Mit seiner Zweikampfstärke, Kopfballpräsenz und seiner Rolle als echter ‚aggressive leader‘ wird er unserer Mannschaft auf dem Platz zusätzliche Stabilität und Mentalität verleihen." Der 28-jährige Lanius ergänzt: "Nach sehr guten und vertrauensvollen Gesprächen mit der sportlichen Leitung und dem Trainer freue ich mich, nun Teil des Teams zu sein. Der Verein verfolgt ambitionierte Ziele, zu deren Erreichen ich meinen Beitrag leisten möchte."

Nach den Abgängen von Maik Amedick (SC Wiedenbrück), Nicolas Hirschberger (Wuppertaler SV) und Bogdan Shubin (Bonner SC), füllt der FCB nun also den ersten vakanten Kaderplatz durch Lanius auf. Dem Vernehmen nach deuten sich auch weitere personelle Neuigkeiten an. Wie von FuPa ebenfalls berichtet, ist auch Nazzareno Ciccarelli in Bocholt eine heiße Aktie.